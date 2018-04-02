SON DAKİKA! TÜRK İŞ, 1 MAYIS'I HATAY'DA KUTLAMA KARARI ALDI
Son dakika! Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Bu yıl 1 Mayıs'ı Hatay' da kutlayacağız" dedi.
Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Bu yıl 1 Mayıs'ı Hatay' da kutlayacağız" açıklamasında bulundu.
Kaynak: haberinburada
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