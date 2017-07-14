SON DAKİKA! TÜRKİYE, FRANSA VE İTALYA HAVA SAVUNMA SİSTEMİ İÇİN ANLAŞTI
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Türkiye Fransa ve İtalya arasında hava savunma sistemleri için mutabakata varıldığını ve anlaşmanın imzalandığını duyurdu.
S-400 ANLAŞMASINDAN FARKLI
Işık ayrıca, yapılan anlaşmanın Rusya'yla hava savunma sistemine yönelik S-400 füzeleriyle ilgili yapılan anlaşmadan farklı olduğunu söyledi.
Ayrıntılar birazdan geliyor...
Kaynak: haberinburada
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