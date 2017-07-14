Son Dakika! Türkiye, Fransa Ve İtalya Hava Savunma Sistemi İçin Anlaştı
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SON DAKİKA! TÜRKİYE, FRANSA VE İTALYA HAVA SAVUNMA SİSTEMİ İÇİN ANLAŞTI


Son Dakika! Türkiye, Fransa ve İtalya Hava Savunma Sistemi İçin Anlaştı
Tarih : 14 Temmuz 2017, 21:50
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Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Türkiye Fransa ve İtalya arasında hava savunma sistemleri için mutabakata varıldığını ve anlaşmanın imzalandığını duyurdu.

S-400 ANLAŞMASINDAN FARKLI

Işık ayrıca, yapılan anlaşmanın Rusya'yla hava savunma sistemine yönelik S-400 füzeleriyle ilgili yapılan anlaşmadan farklı olduğunu söyledi.

Ayrıntılar birazdan geliyor...

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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