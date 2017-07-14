Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Türkiye Fransa ve İtalya arasında hava savunma sistemleri için mutabakata varıldığını ve anlaşmanın imzalandığını duyurdu.

S-400 ANLAŞMASINDAN FARKLI

Işık ayrıca, yapılan anlaşmanın Rusya'yla hava savunma sistemine yönelik S-400 füzeleriyle ilgili yapılan anlaşmadan farklı olduğunu söyledi.

Ayrıntılar birazdan geliyor...

Kaynak: haberinburada