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SON DAKİKA! TÜRKİYE'DEN ALMANYA'YA İKİ NOTA


Son dakika! Türkiye'den Almanya'ya iki nota
Tarih : 23 Mart 2018, 12:00
Puan Ver : Son Dakika! Türkiye'den Almanya'ya İki Nota(8/10)4

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Almanya'da camilere yapılan saldırı nedeniyle Almanya'ya 2 nota verildiğini açıkladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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