SON DAKİKA! TÜRKİYE'DEN ALMANYA'YA İKİ NOTA
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Almanya'da camilere yapılan saldırı nedeniyle Almanya'ya 2 nota verildiğini açıkladı.
Kaynak: haberinburada
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