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Son Dakika! Yeni KHK İle Binlerce Kamu Personeli İhraç Edildi

SON DAKİKA! YENİ KHK İLE BİNLERCE KAMU PERSONELİ İHRAÇ EDİLDİ

Son dakika... Yeni 692 sayılı KHK yayınlandı. Yeni KHK'ya göre birçok bakanlıkta binlerce ihraç ve göreve iadeler yapıldı.

Tarih : 14 Temmuz 2017, 21:30
Puan Ver : Son Dakika! Yeni Khk İle Binlerce Kamu Personeli İhraç Edildi(8/10)4

Yeni 692 sayılı KHK yayınlandı. Yeni KHK'ya göre birçok kurum ve bakanlıkta binlerce ihraç ve göreve iadeler yapıldı.

İşte bakanlıklara ve kurumlara göre ihraç edilen memur sayıları:

Adelaet Bakanlığı: 418İçişleri Bakanlığı: 486Milli Eğitim Bakanlığı: 102Dışişleri Bakanlığı:45Emniyet Genel Müdürlüğü: 2 bin 303Diyanet İşleri Başkanlığı: 551Yüksek Öğretim Kurulu: 302

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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