Son dakika... Yeni 692 sayılı KHK yayınlandı. Yeni KHK'ya göre birçok bakanlıkta binlerce ihraç ve göreve iadeler yapıldı.

Yeni 692 sayılı KHK yayınlandı. Yeni KHK'ya göre birçok kurum ve bakanlıkta binlerce ihraç ve göreve iadeler yapıldı.

İşte bakanlıklara ve kurumlara göre ihraç edilen memur sayıları:

Adelaet Bakanlığı: 418İçişleri Bakanlığı: 486Milli Eğitim Bakanlığı: 102Dışişleri Bakanlığı:45Emniyet Genel Müdürlüğü: 2 bin 303Diyanet İşleri Başkanlığı: 551Yüksek Öğretim Kurulu: 302

Kaynak: haberinburada