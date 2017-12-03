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Son Dakika! Yenibosna'da İki Metrobüs Çarpıştı! 20 Yolcu Yaralı

SON DAKİKA! YENİBOSNA'DA İKİ METROBÜS ÇARPIŞTI! 20 YOLCU YARALI

Yenibosna mevkiinde iki metrobüs çarpıştı. Kazada 20 yolcu hafif şekilde yaralandı.

Tarih : 03 Aralık 2017, 11:50
Puan Ver : Son Dakika! Yenibosna'da İki Metrobüs Çarpıştı! 20 Yolcu Yaralı(5/10)1

Sefaköy'de, Zincirlikuyu istikametine seyir halindeki metrobüs, henüz belirlenemeyen nedenle karşı yönden gelen diğer metrobüsle çarpıştı. Kazada yolculardan bazıları yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İSTANBUL VALİLİĞİ: 20 YOLCU HAFİF YARALI

Kazaya karışan metrobüslerin kaldırılmasının ardından metrobüs seferlerinin de normale döndüğü belirtildi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada 20 yolcunun hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

TEKNİK NEDENLE PATLAMA İDDİASI

İHA'nın geçtiği habere göre ise Yenibosna'da, Avcılar istikametinde seyir eden bir metrobüsün iç kısmında teknik nedenle ufak bir patlama meydana geldi. Oluşan patlama sonrasında metrobüsün camları kırılırken, bazı yolcular yaralandı.

Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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