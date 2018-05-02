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Son Dakika! Yıldırım Ve Bahçeli Cuma Günü Erdoğan'ın Adaylığı İçin Ysk'ya Başvuracak!
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SON DAKİKA! YILDIRIM VE BAHÇELİ CUMA GÜNÜ ERDOĞAN'IN ADAYLIĞI İÇİN YSK'YA BAŞVURACAK!


Son Dakika! Yıldırım ve Bahçeli Cuma Günü Erdoğan'ın Adaylığı İçin YSK'ya Başvuracak!
Tarih : 02 Mayıs 2018, 19:40
Puan Ver : Son Dakika! Yıldırım Ve Bahçeli Cuma Günü Erdoğan'ın Adaylığı İçin Ysk'ya Başvuracak!(5/10)1

Başbakan Binali Yıldırım, MHP lideri Devlet Bahçeli ile 4 Mayıs Cuma günü saat 11.00'de YSK'ye giderek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvuruda bulunacak.

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Kaynak: haberinburada



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