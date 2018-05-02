SON DAKİKA! YILDIRIM VE BAHÇELİ CUMA GÜNÜ ERDOĞAN'IN ADAYLIĞI İÇİN YSK'YA BAŞVURACAK!
Başbakan Binali Yıldırım, MHP lideri Devlet Bahçeli ile 4 Mayıs Cuma günü saat 11.00'de YSK'ye giderek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvuruda bulunacak.
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Kaynak: haberinburada
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