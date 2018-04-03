SON DAKİKA! YKS'YE BAŞVURU YAPAMAYANLARA İKİNCİ ŞANS YARIN
Üniversiteye girişte ilk kez uygulanacak ve 23-24 Haziran'da yapılacak 2018-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) süresi içinde başvuru yapmayan adaylar "geç başvuru günü" olarak belirlenen yarın müracaat edebilecek.
YARIN MÜRACAAT EDEBİLECEKLER
ÖSYM, üniversiteye girişte ilk kez uygulanacak YKS başvurularını, 1-21 Mart'ta almıştı. 2018-YKS'ye başvurusunu süresi içinde yapamayan adaylar, "geç başvuru günü" olarak belirlenen yarın müracaatta bulunabilecek
YKS, ÜÇ OTURUMLU DÜZENLENECEK
YKS, üç oturumlu düzenlenecek Sınavın birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), tüm adaylar için zorunlu olacak. Adaylar, isterlerse YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) ve YKS'nin üçüncü oturumu olan Yabancı Dil Testi'ne (YDT) girmek için de başvuru yapabilecek.
SINAVLAR 23-24 HAZİRAN'DA
TYT 23 Haziran 2018 Cumartesi, AYT ve YDT 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleştirilecek. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
Kaynak: haberinburada
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