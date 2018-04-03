Karlov Suikastinde Gülen İçin Verilen Karara Abd'den İlk Yorum!
Erdoğan'a Hakaret Eden Savaş Çığırtkanı Bakana Ülkesinden Sert Tepki!
Dünyanın Beklediği Maç Bu Akşam Şifresiz Kanalda
Enflasyon Mart'ta Yüzde 0,99 Arttı
Ankara'da Yüksek Seçim Kurulu Binasında Yangın Paniği
Özcan Deniz, Bebeğine Vereceği İsmi Belirledi
Son Dakika! Yks'ye Başvuru Yapamayanlara İkinci Şans Yarın
Selçuk İnan'dan Sürpriz İmza Geliyor
Bağcılar'da Otomobil Evin Oturma Odasına Girdi: 1 Yaralı
Erdoğan'ın Kamuflajından Rahatsız Olan Chp'ye Ak Parti'den Sert Tepki!
Yakın Korumasından Bir Bomba Daha! Tosun'un Son Vurgununu Anlattı
Şampiyonlar Liginde Cüneyt Çakır Sahneye Çıkıyor
Fetö'cü Akın Öztürk'ün Tsk İçinde Nasıl Yükseldiği Ortaya Çıktı!
Afrin'de Yaralanan 70 Terörist, Avrupa'da!
Törene Saatler Kala Erdoğan'dan Akkuyu Tweet'i: Önemli Bir Adım!
Portekiz'de Büyük Sürpriz! Porto Liderliği Kaptırdı
Survivor'da Adaya Veda Eden İsim Belli Oldu
Bengü'ye Doğum Gününde Evlilik Teklifi Sürprizi
Volkan Demirel'den 5 Gol Yiyen Genç Kaleciye Destek!
İsrail'den Vicdanın Sesine Ambargo! Utanıyorum Dedi İşten Atıldı

SON DAKİKA! YKS'YE BAŞVURU YAPAMAYANLARA İKİNCİ ŞANS YARIN


Son Dakika! YKS'ye Başvuru Yapamayanlara İkinci Şans Yarın
Tarih : 03 Nisan 2018, 10:10
Puan Ver : Son Dakika! Yks'ye Başvuru Yapamayanlara İkinci Şans Yarın(8/10)4

Üniversiteye girişte ilk kez uygulanacak ve 23-24 Haziran'da yapılacak 2018-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) süresi içinde başvuru yapmayan adaylar "geç başvuru günü" olarak belirlenen yarın müracaat edebilecek.

YARIN MÜRACAAT EDEBİLECEKLER

ÖSYM, üniversiteye girişte ilk kez uygulanacak YKS başvurularını, 1-21 Mart'ta almıştı. 2018-YKS'ye başvurusunu süresi içinde yapamayan adaylar, "geç başvuru günü" olarak belirlenen yarın müracaatta bulunabilecek

YKS, ÜÇ OTURUMLU DÜZENLENECEK

YKS, üç oturumlu düzenlenecek Sınavın birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), tüm adaylar için zorunlu olacak. Adaylar, isterlerse YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) ve YKS'nin üçüncü oturumu olan Yabancı Dil Testi'ne (YDT) girmek için de başvuru yapabilecek.

SINAVLAR 23-24 HAZİRAN'DA

TYT 23 Haziran 2018 Cumartesi, AYT ve YDT 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleştirilecek. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Son  Dakika  Yks  Ye  Başvuru  Yapamayanlara  İkinci  Şans  Yarın    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER