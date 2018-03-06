SON DAKİKA! YPG KÖŞEYE SIKIŞTI, 1700 YENİ TERÖRİST BÖLGEYE GÖNDERİLDİ
Son dakika! Reuters haber ajansı, terör örgütü YPG'nin isim değiştirmiş hâli Suriye Demokratik Güçleri'ne bağlı 1700 kadar teröristin diğer cephelerden Afrin'e sevk edildiğini duyurdu.
Reuters haber ajansı, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin isim değiştirmiş hâli Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) bağlı 1700 kadar teröristin diğer cephelerden Afrin'e sevk edildiğini duyurdu.
SÖZCÜYÜ KAYNAK GÖSTERDİ
Reuters haberine kaynak olarak terör örgütü SDG'den bir sözcüyü gösterdi.
Kaynak: haberinburada
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