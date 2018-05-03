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Son Dakika! YSK 100 Bin İmza ile Cumhurbaşkanı Olabilecek Adayları Açıkladı

SON DAKİKA! YSK 100 BİN İMZA İLE CUMHURBAŞKANI OLABİLECEK ADAYLARI AÇIKLADI

Son Dakika! Yüksek Seçim Kurulu, 100 bin imza ile Cumhurbaşkanı adayı olabilecek isimleri açıkladı: Temel Karamollaoğlu, Vecdet Öz, Meral Akşener ve Doğu Perinçek

Tarih : 03 Mayıs 2018, 20:50
Puan Ver : Son Dakika! Ysk 100 Bin İmza İle Cumhurbaşkanı Olabilecek Adayları Açıkladı(7/10)3

Yüksek Seçim Kurulu, 24 Haziran seçimlerinde, 100 bin imza ile Cumhurbaşkanı adayı olabilecek 4 ismi açıkladı. Yapılan açıklamada 3 kişinin başvurusunun da reddedildiği belirtildi.

VECDET ÖZ DE ADAY OLABİLECEK

Yapılan açıklamada İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz'e bu hakkın tanındığı aktarıldı.

SON GÜN 9 MAYIS

Bu isimlerin seçime girebilmeleri için 9 Mayıs'a kadar 100 biner imza toplamaları gerekiyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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