SON DAKİKA! YSK 100 BİN İMZA İLE CUMHURBAŞKANI OLABİLECEK ADAYLARI AÇIKLADI
Son Dakika! Yüksek Seçim Kurulu, 100 bin imza ile Cumhurbaşkanı adayı olabilecek isimleri açıkladı: Temel Karamollaoğlu, Vecdet Öz, Meral Akşener ve Doğu Perinçek
Yüksek Seçim Kurulu, 24 Haziran seçimlerinde, 100 bin imza ile Cumhurbaşkanı adayı olabilecek 4 ismi açıkladı. Yapılan açıklamada 3 kişinin başvurusunun da reddedildiği belirtildi.
VECDET ÖZ DE ADAY OLABİLECEK
Yapılan açıklamada İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz'e bu hakkın tanındığı aktarıldı.
SON GÜN 9 MAYIS
Bu isimlerin seçime girebilmeleri için 9 Mayıs'a kadar 100 biner imza toplamaları gerekiyor.
Kaynak: haberinburada
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