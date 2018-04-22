SON DAKİKA! YSK SEÇİME KATILABİLECEK 10 SİYASİ PARTİNİN LİSTESİNİ YAYINLADI!
Son dakika... YSK, 24 Haziran tarihindeki erken seçime katılabilecek 10 siyasal partinin listesini yayınladı.
Erken seçim kararı sonrası milyonlar hangi partilerin seçime girebileceğini merak etmeye başladı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) son yaptığı açıklamayla akıllardaki tüm soru işaretlerini giderdi. Yayınlanan karara göre 24 Haziran'daki erken seçime 10 parti girebilecek.
İYİ PARTİ SEÇİME GİREBİLİYOR
YSK tarafından yayınlanan listeyle özellikle "İYİ Parti seçime girebilecek mi?" sorusu da cevabını bulmuş oldu. Yayınlanan listede 10 parti arasında İYİ Parti'nin de adı yer aldı.
İşte YSK'nın kararına göre 24 Haziran'da seçime girebilecek 10 parti:AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi)BTP (Bağımsız Türkiye Partisi)BBP (Büyük Birlik Partisi)CHP (Cumhuriyet Halk Partisi)DP (Demokrat Parti)HDP (Halkların Demokratik Partisi)İYİ PartiMHP (Milliyetçi Hareket Partisi)Saadet PartisiVatan Partisi
Kaynak: haberinburada
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