SON DAKİKA! ZARRAB SORUŞTURMASINDA ESKİ CHP'Lİ VEKİL ERDEMİR'İN TÜM MAL VARLIĞINA EL KONULDU
İstanbul'daki Reza Zarrab soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan CHP eski milletvekili Aykan Erdemir'in tüm mal varlığına el konuldu.
New York Bölge Mahkemesine 28 Ocak 2014 tarihli sahte raporu götürerek yargılamada delil olarak kullanılmasını sağladığı iddiasıyla hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma yürütülen CHP'li eski vekil Aykan Erdemir'in taşınır ve taşınmaz tüm mal varlıklarına, banka, şirketler ve diğer tüm kurumlar nezdindeki tüm hak ve alacakları ile şirket hisselerine el konulmasına karar verildi.
ZARRAB SORUŞTURMASINDA TÜM MAL VARLIĞINA EL KONULDI
CHP'li eski Milletvekili Aykan Erdemir hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından Türkiye'den ABD'deki Rıza Sarraf davasına sahte delil ve belge götürdüğü iddiasıyla yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma savcılığı, nöbetçi hakimliğe Erdemir'in mal varlıklarına el konulması talebinde bulundu. Talebi yerinde gören İstanbul 6'ıncı Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan kararda, şüpheli Erdemir'in New York Bölge Mahkemesi'ne 28 Ocak 2014 tarihli sahte raporu götürerek yargılamada delil olarak kullanılmasını sağladığı hatırlatıldı.
HAKKINDA FETÖ'DEN YAKALAMA KARARI ÇIKARILMIŞTI
ABD'deki davanın da tanık listesinde adı geçtiği belirtilen şüphelinin bu gerekçelerle "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etmek, amacı dışında kullanmak, hile ile çalmak" suçundan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma yürütüldüğü ifade edildi. Geçtiğimiz hafta hakkında "Fetullahçı Terör Örgütü üyeliği" suçundan yakalama kararı çıkarılan Erdemir'in firari konumda olduğu belirtilerek, "Şüphelinin atılı suçu işleyip işlemediği hususunda inceleme yapma, mal varlığı değerlerinin işlenen bu suçlardan kaynaklanmış olup olmadığının araştırılması ve mal varlığı değerlerini kaçırmasının önlenebilmesi amacıyla taşınır ve taşınmaz tüm mal varlıklarına, banka, şirketler ve diğer tüm kurumlar nezdindeki tüm hak ve alacakları ile şirket hisselerine el konulmasına karar verilmiştir" denildi.
Kaynak: haberinburada
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