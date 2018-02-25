SON DAKİKADA GOLÜ KAÇIRAN CENK YIKILDI
İngiltere Premier Lig'in 28'inci haftasında Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton, deplasmanda Watford'a 1-0 mağlup oldu. Milli futbolcu Cenk Tosun, son dakikalarda gol kaçırdı.
İngiltere Premier Lig'in 28'inci haftasında Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton, deplasmanda Watford'a 1-0 mağlup oldu.
TEK GOL DEENEY'DEN GELDİ
Vicarage Road'da oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 79'uncu dakikada Troy Deeney kaydetti. Milli futbolcu Cenk Tosun karşılaşmaya yedek kulübesinde başlarken, 57'nci dakikada Oumar Niasse'nin yerine oyuna dahil oldu. Mücadelenin son dakikalarında Cenk Tosun'un kafa vuruşunda kaleci gole izin vermedi ve maç 1-0 sona erdi.
4. MAÇTA DA GOL ATAMADI
Bu sonucun ardından Cenk Tosun, Everton formasıyla çıktığı 4'üncü maçında da golle tanışamadı.
Kaynak: haberinburada
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