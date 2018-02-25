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Son dakikada golü kaçıran Cenk yıkıldı

SON DAKİKADA GOLÜ KAÇIRAN CENK YIKILDI

İngiltere Premier Lig'in 28'inci haftasında Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton, deplasmanda Watford'a 1-0 mağlup oldu. Milli futbolcu Cenk Tosun, son dakikalarda gol kaçırdı.

Tarih : 25 Şubat 2018, 19:20
Puan Ver : Son Dakikada Golü Kaçıran Cenk Yıkıldı(9/10)5

İngiltere Premier Lig'in 28'inci haftasında Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton, deplasmanda Watford'a 1-0 mağlup oldu.

TEK GOL DEENEY'DEN GELDİ

Vicarage Road'da oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 79'uncu dakikada Troy Deeney kaydetti. Milli futbolcu Cenk Tosun karşılaşmaya yedek kulübesinde başlarken, 57'nci dakikada Oumar Niasse'nin yerine oyuna dahil oldu. Mücadelenin son dakikalarında Cenk Tosun'un kafa vuruşunda kaleci gole izin vermedi ve maç 1-0 sona erdi.

4. MAÇTA DA GOL ATAMADI

Bu sonucun ardından Cenk Tosun, Everton formasıyla çıktığı 4'üncü maçında da golle tanışamadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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