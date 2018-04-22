SON DAKİKA!HÜKÜMET'TEN İYİ PARTİ - CHP İŞBİRLİĞİNE İLK YORUM: SİYASİ AHLAKSIZLIK!
CHP'den 15 milletvekilinin istifa edip İYİ Parti'ye geçmesine Hükümet'ten ilk tepki geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, iki parti arasındaki işbirliğiyle ilgili "Siyasi ahlaksızlığın en son örneği!" yorumunu yaptı.
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Kaynak: haberinburada
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