CHP'den 15 milletvekilinin istifa edip İYİ Parti'ye geçmesine Hükümet'ten ilk tepki geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, iki parti arasındaki işbirliğiyle ilgili "Siyasi ahlaksızlığın en son örneği!" yorumunu yaptı.

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Kaynak: haberinburada