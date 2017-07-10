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"SON DURAĞIM" DEDİĞİ SEVGİLİSİ, İŞ ADAMI YURDAL SERT'İ TERK ETTİ

Bir dönem İvana Sert ile yaptığı evlilikle adını duyuran iş adamı Yurdal Sert'i "Benim için son durak, en son aşkım" dediği Belaruslu model terk etti.

Tarih : 10 Temmuz 2017, 16:40
Puan Ver : "Son Durağım" Dediği Sevgilisi, İş Adamı Yurdal Sert'i Terk Etti(8/10)4

Ünlü iş adamı Yurdal Sert, 2013 yılında İvana Sert'den boşandıktan sonra hep Rus mankenlerle flört etti. Sert, en son Tatiana Tereschuk ile aşk yaşıyordu.

"BENİM İÇİN SON DURAK" DEMİŞTİ

Posta'da yer alan habere göre; "Tatiana benim için son durak, en son aşkım. Evlenmeyi düşünüyorum" diyen Yurdal Sert ile Belaruslu model ayrıldı.

BELARUS'TAN ELİ BOŞ DÖNDÜ

Yurdal Sert'in, Tatiana ile barışmak için Belarus'a kadar gittiği, ama seksi mankeni ikna edemediği öne sürüldü.

İkili tatilde böyle görüntülenmişti;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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