

Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Altılı Play-Off'taki Türk derbisinde istediğini alan Eczacıbaşı VitrA oldu. Ev sahibi olduğu ilk maçta Fenerbahçe'ye 3-2 yenilen turuncu-beyazlılar, dün rakibini kendi seyircisi önünde 3-1 mağlup etmeyi başardı.



Eczacıbaşı, nefes kesen ilk seti 31-29 kaybetse de ikinci seti 25-14 ile hanesine yazdırdı. Brezilyalı oyuncusu Thalia'nın sağ ayak bileğinin kırılması ile moral bozukluğu yaşayan turuncu- beyazlılar, buna rağmen belki de turun kaderini belirleyen üçüncü seti 27-25 aldı. Dördüncü seti de 25-23 kazanan Eczacıbaşı, adını Dörtlü Finale yazdırdı.







kaynak:sabah