ATV ekranlarında 7 yıl önce yayınlanan Hayat Devam Ediyor dizisinde çocuk gelin rolüyle ünlenen Meltem Miraloğlu, dudaklarına silikon yaptırdığı iddialarına sosyal medya hesabında yanıt verdi. Güzel oyuncu, "Hiç bir yerimde estetik dlgu vs. gibi kimyasal maddelerin hiç biri bulunmamaktadır." dedi.

SİLİKON İDDİALARINA YANIT VERDİ

Mahsun Kırmızıgül'ün yazıp yönettiği Hayat Devam Ediyor dizisi yayınlandığı dönem epey ses getirmişti. Uzun zamandır ekranlarda olmayan başrol oyuncusu Meltem Miraloğlu son zamanlarda hakkında çıkan dudaklarına silikon yaptırdı iddiaları üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"DOĞDUĞUMDAN BERİ SAÇLARIMI BOYAMADIM"

İşte güzel oyuncu Meltem Miraloğlu'nun sosyal medyadan yaptığı açıklama:

Hiç bir yerimde estetik dolgu vs. gibi kimyasal maddelerin hiçbiri bulunmamaktadır. Doğduğum günden beri saçlarımı boyatmadım, kaşlarımı da aldırmadım. Doktorlarına gidip rol model olarak gösterenlere ve merak edenlere doğru bir bilgi vermek istedim. İlginiz için teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılarımla

MELTEM MİRALOĞLU KİMDİR?

Meltem Miraloğlu, 13 Ocak 1987 yılında Diyarbakır'da doğdu. Güzel oyuncu 2 yaşında iken ailesinin geçimsizlik nedeni ile İstanbul'a gelmiştir. Küçük yaşlarından beri oyuncu olmak isteyen Miraloğlu, Müjdat Gezen Güzel Sanatlar Akademisi mezunudur.

"Hayat Devam Ediyor" dizisi ile ekranlar ile tanışan güzel oyuncu gösterdiği başarıdan dolayı "En iyi Drama" ödülüne layık görülmüştür. Fiziği ile de oldukça fazla derecede ilgi çeken başarılı oyuncunun yüzü 15-18 yaşları arasında genç bir kızın yüzünü anımsatmaktadır.

1,70 boyuna sahip olan güzel oyuncu herkesin beğenisini kısa sürede toplamıştır. Hayatına oyunculukla devam eden güzel oyuncu Meltem Miraloğlu, "Adını Kalbime Yazdım" adlı dizide "Dicle" karakterini canlandırdı.

Kaynak: haberinburada