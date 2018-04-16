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Son Sürat Ara Sokağa Giren Tır Ezdi Geçti, O Anlar Kamerada
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Son sürat ara sokağa giren TIR ezdi geçti, o anlar kamerada

SON SÜRAT ARA SOKAĞA GİREN TIR EZDİ GEÇTİ, O ANLAR KAMERADA

Fatih'te son sürat ara sokağa giren TIR, 6 otomobile ve bir evin duvarına çarptı. Sokakta kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Tarih : 16 Nisan 2018, 10:00
Puan Ver : Son Sürat Ara Sokağa Giren Tır Ezdi Geçti, O Anlar Kamerada(5/10)1

İstanbul Fatih'te İskenderpaşa Mahallesi, Rağbet sokakta meydana gelen olayda Molla Hüsrev Caddesi'nden sokağa dönüş yapan TIR sürücüsü, sokağa girdikten sonra durmayarak, yoluna devam etti. Park halinde bulunan araçlara ve bir evin duvarına çarpan TIR, Sofular Caddesi'nde sıkışarak durdu. TIR'ın arkasından koşan çevredekiler, sürücüyü araçtan indirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, sürücüyü gözaltına aldı. Sofular Caddesi'nde kalan TIR, emniyet otoparkına çekildi. Sokakta bulunan 6 otomobil ve bir evin duvarı hasar gördü.

"ÖNÜNE BİR ÇOCUK ÇIKSA DURAMAYACAK"

Mahalle sakinlerinden Mustafa Ermiş olayı şöyle anlattı: Kaza olayından önce hızlı bir şekilde gelip burada duruyor, aniden hızlanıyor. 4- 5 tane arabaya geliyor, vuruyor çok seri bir şekilde, durması gerekirken daha fazla hızlanıyor. Sağda evin köşesine vuruyor. Önüne bir çocuk çıksa bir insan çıksa bir araç çıksa durmak istese bile duramayacak.

"CANLI BOMBA GİBİ ÖNÜNE KİM GELDİYSE GÖTÜRMÜŞ"

Aracı hasar gören Hasan Çiçekler ise, "Bu polisten mi kaçmış ne yapmışsa canlı bomba gibi önüne kim geldiyse almış götürmüş. Bizim aracımızda pert olmuş. Halk, polis kovaladı ki oraya sıkıştırdık, yoksa ne var ne yok alıp götürürdü" diye konuştu.

SOKAĞI BİRBİRENE KATAN TIR KAMERADA

Olay sokakta bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, son sürat sokağa giren araç, park halindeki araçları ezerek, yoluna devam ediyor. Çevrede bulunanlar aracın arkasından koşuyor.

Sokağı birbirine katan sürücü gözaltına alındı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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