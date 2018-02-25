Meteoroloji'den yapılan son tahmine göre İstanbul'a 28 Şubat Çarşamba ve 1 Mart Perşembe günü kar yağışı bekleniyor.

Meteroloji İstanbul için yağış tahmini güncelledi. Son hava tahminlerine göre sıcaklıklarda düşüş yaşanacak ve İstanbul'a 28 Şubat Çarşamba ve 1 Mart Perşembe günü kar yağacak.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Adana'nın doğusu, Osmaniye, K.Maraş, Hatay, Kilis ve G.Antep ile akşam saatlerinden itibaren Mardin, Batman, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, trafikte aksamalar, vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul'a beklenen kar sonunda geliyor. Meteoroloji'den alınan tahmin raporlarına göre kar yağışı 28 Şubat 2018 Çarşamba günü yağmur ile karışık şekilde başlayıp, 1 Mart 2018 Perşembe günü tamamiyle kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

İstanbul'da bugün çok bulutlu, Edirne dışında bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Kırklareli, Kocaeli,Sakarya ve Tekirdağ'da yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta bugün hava durumu şöyle.

Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne hariç), Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin aralıklarla yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Doğu Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Tekirdağ, Kocaeli, Bursa, Sakarya ve Kırklareli'nin yüksekleri, Bilecik, Kütahya, Ankara ve Eskişehir'in yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Adana'nın doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Kilis ve Gaziantep ile akşam saatlerinden itibaren Mardin, Batman, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı ile güneydoğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç kesimlerde 2 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle batı ve güneybatı, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6

İstanbul: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 6

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı 14

Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 15

Antalya: Çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı 17

Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 9

Trabzon: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu 13

Erzurum: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı 4

Diyarbakır: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 11

(İHA)

Kaynak: haberinburada