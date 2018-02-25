SONDAJ ÇALIŞMASINDA ROMA DÖNEMİNE AİT İNSAN İSKELETİ BULUNDU
Osmaniye'de Hükümet Konağı için yapılan sondaj çalışmasında Roma dönemine ait sütun parçaları ve insan iskeleti bulundu.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Hükümet Konağı inşaatı için yapılan sondaj çalışmasında Roma dönemine ait sütun parçaları, taban mozaiği ve insan iskeleti bulundu.
İNSAN İSKELETLERİ BULUNDU
Hükümet Konağı'nın inşaası için Şehit Halis Şişman Mahallesi'ndeki alanda sondaj çalışması başlatan ekipler, sütun parçaları, mozaikler ve bir insana ait iskelet buldu.
Osmaniye Müze Müdürlüğünden gelen arkeologlar yaptıkları incelemede, bulunan eserlerin Roma dönemine ait olduğunu tespit etti.
BÖLGEYE ARKEOLOGLAR GELDİ
Arkeologlar, çıkan eserleri muhafaza altına alırken, bölgede kazı çalışmalarına başlandı.
TARİHİ ESELER MÜZEYE TAŞINACAK
Kazı çalışmalarını yerinde inceleyen Kadirli Kaymakamı Tamer Orhan, yaptığı açıklamada, tarihi eserler ve insan iskeletinin fotoğraflarının çekilerek tutanak ile kayıt altına alındığını söyledi.
Orhan, Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun yaptığı çalışmaların ardından, çıkan eserlerin mevcut alanda korunması veya müzeye taşınması konusunda kesin kararın verileceğini kaydetti.
Kaynak: haberinburada
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