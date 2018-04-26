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Sonunda bunu da gördük! 3. Lig maçı 300 TL

SONUNDA BUNU DA GÖRDÜK! 3. LİG MAÇI 300 TL

TFF 3. Lig takımlarından Aydınspor 1923, konuk edeceği UTAŞ Uşakspor'un taraftarı maça gelmesin diye bilet fiyatını 300 TL olarak belirledi.

Tarih : 26 Nisan 2018, 18:30
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TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Aydınspor 1923'ün kulüp başkanı Özgür Kızıl, bu hafta sahalarında oynayacakları UTAŞ Uşakspor maçının deplasman tribün bilet fiyatlarını 300 lira yaptıklarını bildirdi.

ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİ İÇİN KARŞI KARŞIYA GELECEKLER

TFF 3. Lig 3. Grup'ta son 2 haftaya 31 puanla düşme hattında giren Aydınspor 1923, 33. haftada 29 Nisan Pazar şampiyonluk mücadelesi veren UTAŞ Uşakspor'la Adnan Menderes Stadı'nda karşılaşacak.

Bu müsabakada olası puan kaybında Aydın temsilcisi lige veda edecek. UTAŞ Uşakspor, maçı galibiyetle tamamlaması halinde ise diğer sonuçlara bakılmaksızın bitime 1 hafta kala TFF 2. Lig'e yükselmeyi garantileyecek.

Müsabaka için deplasman tribün biletlerinin 300 lira olarak belirleyen Aydınspor 1923, açık tribün biletlerinin 1, kapalı tribün biletlerinin ise 5 liradan satılacağını duyurdu.

AYDINSPOR 1923 BAŞKANI ÖZGÜR KIZIL'DAN AÇIKLAMA

Aydınspor 1923 Kulübü Başkanı Özgür Kızıl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ilk devresinde Uşak'ta oynadıkları müsabakada, iki takım taraftarı arasında bazı olayların yaşandığını söyledi.

Bu nedenle sahalarında oynayacakları maçta rakip takım taraftarları için bilet fiyatlarını yükselttiklerini kaydeden Kızıl, "Uşak deplasmanında taraftarımız taşlanıp, küfürler edilmişti. Biz de burada benzer durum yaşanmasın diye valiliğe deplasman taraftarının gelmemesi konusunda yazı yazdık. Valilik de bunu kabul etmeyince bilet fiyatlarını 300 lira yaptık." diye konuştu.

Kızıl, karşılaşmada hedeflerinin galibiyet olduğunu, düşme hattındaki rakipleri Osmaniyespor'un puan kaybetmesini belediklerini ve son maça kadar umutlarını sürdüreceklerini kaydetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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