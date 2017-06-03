

Yeni 16-35mm F2.8 GM, E-mount F2.8 G Master “üçlüsünü” tamamlıyor. 12-24mm F4 G ise tüm full frame E-mount lens ürünleri arasında en geniş açıya sahip olmasıyla öne çıkıyor.



Yeni E-mount ürünleri, FE 16-35mm F2.8 GM diyafram aralıklı geniş açılı zoom lens (model SEL1635GM) ve FE 12-24mm F4 G ultra geniş açılı zoom lensten (model SEL1224G) oluşuyor. SEL1635GMlens, özel doğa manzaraları, şehir manzaraları, portreler ve daha da fazlası için Sony'nin amiral gemisi G Master serisinin inanılmaz yüksek çözünürlüğünü ve harika bokeh efektini geniş bir 16-35mm odak uzaklığına taşıyor. Sony'nin bugüne kadar geliştirdiği en geniş E-mount full frame lens olan yeni SEL1224Gise Sony E-mount ile çekim yapan herkese dinamik ve yeni bir perspektif sunuyor. Böylece, Sony'nin full frame E-mount lens yelpazesi, ultra geniş 12mm'den süper-telefoto 800mm'ye (tele dönüştürücü ile) kadar odak uzaklığını kapsamış oluyor.



Yeni FE 16-35mm F2.8 GM Geniş Açılı Zoom Lens



Yeni FE 16-35mm F2.8 GM geniş açılı zoom; Sony'nin F2.8 büyük diyafram açıklıklı zoom lensleri yelpazesini tamamlamak üzere, büyük övgü alan FE 24-70mm F2.8 GM ve FE 70-200mm F2.8 GM OSS'ye katılıyor. Sony'nin çeşitli lens teknolojileri ile donatılan ürün; ilk geniş açılı G Master modeli olmasıyla da manzaralar, mimari, yakın çekim portreler, spor, aksiyon ve çok daha fazlasını içeren çeşitli çekim durumları için ideal. Aynı zamanda, olağanüstü ölçüde hafif ve kompakt olması sayesinde de taşınabilirliği ve kullanılabilirliği en üst seviyeye taşıyor.



Yeni lens; tüm zoom aralığı ve diyafram aralığı genelinde en üst düzey çözünürlük sağlayan Sony'nin orijinal XA (ekstrem asferik) elemanı olmak üzere; beş asferik elemanı içeren optik tasarımı ile olağanüstü bir uçtan uca netliğe de sahip.



SEL1635GM'de bulunan ön XA elemanı, bugüne kadar üretilen en büyük XA elemanı olarak optimum kaliteyi güvence altına alıyor. Aynı zamanda, renk sapmasını asgari düzeyde tutarken çözünürlüğü maksimize eden iki ED (Ekstra düşük dağılım) cam eleman ve kusursuz görüntü kontrast ve netliği sağlamak için iç yansımaları önleyen Sony'nin orijinal Nano AR kaplaması da bulunuyor.



Lens, tüm ayarlarda neredeyse dairesel bir diyafram aralığı biçimine sahip. Ayrıca, XA elemanının 11 kanatlı diyafram tasarımı ile bir araya gelmesi sayesinde; net odaklı nesnelerve harika şekilde bulanıklaştırılmış arka planlar; yani “bokeh” efektine sahip resimler üretiyor. Aynı zamanda; değişken odaklama sistemini oluşturan ve AF yakalamanın hızlı ve sessiz olmasını sağlayan iki DDSSM'i (Doğrudan Sürücülü Süper Sonik Dalga Motoru) sayesinde hem fotoğraf hem de film çekiminde ideal bir seçenek haline geliyor.



Toza ve neme dayanıklı olan SEL1635GM'in ön merceğinde toz ve yağ lekelerin oluşmasını önleyen ve lekelenme durumunda kolay temizlik sağlayan flor kaplama da bulunuyor. Aynı zamanda; ayarlanabilir bir odak kilit butonu ve lens başlığı çıkarma butonu da bulunuyor.



Yeni FE 12-24mm F4 G Ultra Geniş Açılı Zoom Lens



Eşsiz tasarıma sahip ultra geniş açılı bir zoom lens olan yeni FE 12-24mm F4 G; yaklaşık 566 gram ağırlığındaki kompakt, hassas tasarımı ile olağanüstü görüntü kalitesi sağlıyor. Sony'nin en geniş full frame E-mount lensi olarak, manzara; mimari ve iç mekan fotoğrafçılığı için dinamik bir perspektif sunan lens, hem fotoğraf hem de video çekimleri için de bire bir.











Lens; mükemmel uçtan uca netlik ve çözünürlük sağlayan dört asferik elemanı ile yenilikçi bir optik tasarıma sahip. Ayrıca; üç ED cam elemanı ve görüntü genelinde renk sapmasını minimize eden bir Süper ED cam elemanı da sahip olan lens; Sony'nin orijinal Nano AR kaplamasından da yararlanıyor.



Yeni SEL1224G'de hızlı; sessiz ve hassas AF performansı için bir DDSSM (Doğrudan Sürücülü Süper Sonik Dalga Motoru) ve ayarlanabilir bir odak kilit butonu ve odak modu anahtarı da bulunuyor. Lens aynı zamanda toza ve neme de dayanıklı.



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