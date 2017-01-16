

Sony Entertainment'ın CEO'su Michael Lynton görevinden ayrılacağını duyurdu. Peki neden?



Sony'nin sinema filmleri ve oyunlar üreten alt şirketi Sony Entertainment'ın CEO'su Michael Lynton; şirkette geçirdiği 13 yıldan sonra görevinden ayrılacağını açıkladı.



Çok başarılı bir CEO olarak tanınan ve Sony Entertainment'ı önemli bir eğlence ürünleri üreticisi haline dönüştüren Lynton'un ayrılık sebebi ise Snapchat.



Snapchat uygulamasını geliştiren şirket olan Snap'in başına geçecek olan Lynton böylece eğlence sektöründeki deneyimini sosyal medya pazarına taşımış olacak. Aslında sosyal medyanın hızlı bir şekilde video üzerine odaklanmış bir formata dönüştüğünü düşünecek olursak, “sinema” konusunda faliyet gösteren dünyanın en büyük şirketlerinden birinin CEO'sunun sosyal medya pazarına girmesine şaşırmamak gerek.



Lynton aynı zamanda Sony Amerika'nın da CEO'su olarak görev yapıyor ve şirketten ani ayrılışı Sony için çok büyük bir darbe olacağından; ayrılık süreci 6 aya yayılacak ve bu süreç içinde yerini dolduracak yeni bir isim aranacak.



Bakalım, eğlence ve elektronik sektörünün dev şirketinin başına kim gelecek?



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