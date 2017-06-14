Ürün gamını bir üst noktaya taşımak isteyen Sony, MWC fuarında neredeyse tüm X ailesini güncelleyerek karşımız çıktı. Bunlardan biri Xperia XA nın veliahtı olan ve bu ay inceleme fırsatı bulduğumuz Sony Xperia XA1.



Ürün gamını bir üst noktaya taşımak isteyen Sony, MWC fuarında neredeyse tüm X ailesini güncelleyerek karşımız çıktı. Bunlardan biri Xperia XA nın veliahtı olan ve bu ay inceleme fırsatı bulduğumuz Sony Xperia XA1.



Sony, 2016 yılında çıkardığı Xperia XA ile yuvarlak hatları tercih etmişti. Köşelerden vedalaşan ve kenarlarını yuvarlatılmış bir tasarım ile karşımıza çıkan Xperia XA, modaya uymuştu. 2017 yılında ise kaseti geri saran Sony, yine klasik kutu tasarımını tercih etti. Sony tutkunları için bu muhtemelen beğenilen bir tasarım. Fakat geniş kitlelerin bu tasarımı çok seveceğini şüpheyle baktığımızı söylemeliyiz.



Tasarım



Xperia XA1, üst ve alt kenarlarındaki alanları iyi kullanmadığını görüyoruz. Burada çok fazla bir boşluk oluşturulmuş durumda. Her ne kadar plastik bir malzemeden oluşan bu ürün, iyi bir işçilik ile puan topluyor. Bu da XA1'in oldukça şık durmasını sağlıyor. Benzer bir durum kenarlarına baktığınızda belli oluyor. Kenarlardaki çizgiler kasanın tek parça olmadığını, buna karşın ürüne ayrı bir hava kattığını söylemeliyiz.



Xperia XA1, IP68 sertifikası ve parmak izi sensörüne sahip değil. Buna karşın alt tarafta yeni nesil USB Typ-C bağlantısına sahip ve hızlı şarj özelliğini de destekliyor.



Ekran



Sony, Xperia XA1'de yeni bir ekran kullanmadı. Bu üründe 5 inç büyüklüğünde 1280x720 piksel çözünürlüğüne ulaşan HD ekran tercih edildi. Benzer ürünlerin aynı fiyat aralığında daha yüksek çözünürlüklü ekranlara sahip olması, XA1'e ciddi bir dezavantaja neden oluyor. Günlük kullanımda bu belki çok fazla belli olmuyor. Ama ekrana dikkatlice baktığınızda, piksel farkının hemen belli olduğunu söylemeliyiz. Buna karşın ekranın renk spektrumu ve parlaklığı oldukça başarılı. Güneşin bol olduğu ortamlarda ise ne yazık ki yetersiz.







Performans



Xperia XA, Helio P10 işlemcisini kullanırken Xperia XA1 Helio P20 işlemcisini kullanıyor. Cortex A53 mimarili bu sekiz çekirdekli işlemci4x2,3 GHz ve 4x1,6 GHz saat frekansında çalışıyor. Yaptığımız testlerde Xperia XA1'nin sentetik performansı Galaxy S5'den daha iyi olduğunu ve iPhone 6'ya da yaklaştığını gördük. Elbette, burada 2 GByte yerine 3 GByte kapasiteli belleklerin kullanılmasının da önemi büyük. Bununla birlikte 32 GByte'lık kapasitenin de iki katına çıkmış olduğunu söylemeliyiz. Bu oldukça önemli bir özellik. Çünkü Android 7.0 Nougat yaklaşık 9.6 GByte'lık bir yer kaplıyor. Kullanıcılar kalan 22 GByte'lık alanı diledikleri gibi kullanabiliyorlar. Elbette bu kapasite, 256 GByte'lık microSD kart ürünü ile arttırılabiliyor.



Xperia XA1'de beğenmediğimiz bir özellik değiştirilemeyen 2300 mAh'lik bataryası. Sony, her ne kadar Stamina modu ile kullanıcıya yüksek bir pil kullanımı sunsa da, Xeria XA1 için bu pil kapasitesi yeterli değil. Koca bir günü bitiremeyen bu kapasite, kullanıcıları tatmin etmeyeceğini söylemeliyiz.



Kamera



Sony Xperia XA1, iki noktada fark yaratıyor. Bunlardan ilki eski tip kare tasarımı. İkincisi ise yenilenen kamerası. Xperia XA1, 13 MP'lik kamera yerine 23 MP'lik bir arka kamera kullanıyor. Ön tarafta ise pek bir değişiklik yok. 8 MP'lik kamera Selfie tutkunları için yeterli bir performans sergiliyor.



Yaptığımız denemelerde her iki kameranın, ışığın bol olduğu ortamlarda, hızlı, kaliteli ve renkleri doygun fotoğraflar çekebildiğini gördük. Bu kameralar, Xperia Z5 Compact ile kıyaslandığında, daha az detay ve keskinlik ile fotoğraf çektiğini fark ettik. Yine de genel kalitenin tatmin edici olduğunu söylemeliyiz.



Sony Xperia XA1, bir önceki nesille göre genel olarak başarılı bir ürün. Tasarımı kesinlikle tartışmaya açık. Benzer ürünlerle kıyaslandığında ise, aynı fiyat aralığında daha performanslı ürünlerin bulunabileceği gerçeğini göz ardı etmemek gerekiyor.



