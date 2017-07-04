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sony'den uzun ekranlı phablet geliyor

SONY'DEN UZUN EKRANLI PHABLET GELİYOR

Güney Korelilerin bu seneki modasını takip eden Japon şirket, geçtiğimiz ay içerisinde tanıtılan 18:9 (veya 2:1) oranlı büyük panelden bir phablet telefon çıkarmayı hedefliyor.

Tarih : 04 Temmuz 2017, 09:36
Puan Ver : Sony'den Uzun Ekranlı Phablet Geliyor(8/10)7


Bu sene çıkardığı telefonlarla 16:9 saplantısını kıran iki Güney Koreli şirket, Galaxy S8, LG G6 gibi amiral gemisi telefonlarında 18.5:9, 18:9 gibi daha uzun ekranlara yer vermişlerdi. Bu akımı kendi telefonlarına uygulamak isteyen Japon şirket, geçtiğimiz ay Japan Display'in duyurduğu 6 inçlik paneli; IFA fuarında çıkarmayı planladığı bir telefonunda kullanabilir. 1,080 x 2,160 çözünürlüğünü kullanan bu panelin 16:9 oranındaki karşılığı Full HD oluyor.



Dolanan söylentilere göre uzak doğulu şirket, 6 inçlik bu ekranı kullanarak LG G6'nın 5.7 inçlik panelinden büyük, Galaxy S8+'ın 6.2 inçlik panelinden daha küçük bir telefon ortaya koymayı planlıyor. XZ1, XZ1 kompakt ve X1'den farklı dördüncü bir model adıyla çıkış yapması muhtemel cihazın isminin XZ1 Premium olması şaşırtıcı olmaz. Bu bağlamda telefonun Snapdragon 835 işlemcisiyle piyasaya çıkması beklenebilir; ancak bunlar şimdilik sadece tahminden ibaret.

 



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Etiketler: Sony  Den  Uzun  Ekranlı  Phablet  Geliyor    haber

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