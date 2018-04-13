Mardin'in Derik ilçesinde 17 yaşındaki genç kız, eski sevgilisi tarafından 4 yıl önce 17 kız öğrencinin olduğu okul servisinden bayıltılarak kaçırıldı. Kaçırılan 6 kişi hakkında 19'ar yıl hapis istemiyle dava açıldı ancak eski sevgili, 4 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Kız ise okuldan alınıp, dayısının oğlu ile evlendirildi ardından mevsimlik işçi olarak tarlalarda çalışmak üzere Manisa'ya gönderildi.

SİLAHLI 4 KİŞİ, KIZ ÖĞRENCİYİ SOPAYLA BAYILTIP KAÇIRDI

Derik ilçesinde taşımali eğitim sistemi ile Mezopotamya Kız Teknik Meslek Lisesi'nde eğitim gören 17 kız öğrenciyi evlerine götüren okul servis aracının önü, 25 Aralık 2014 günü silahlı 4 kişi tarafından kesildi. Arkadaşları ile birlikte servisin önünü kesen Resul O., araçtaki öğrencilere önce silah çekip tehdit etti, sonra 2 ay önce kendisinden ayrılan kız arkadaşı Hanife Ç.'yi sopa ile vurup, bayıltarak kaçırdı.

POLİS, KAÇIRANLARI GÖZALTINA ALDI

Hanife Ç.'yi araçla kaçıran Resul O. ve arkadaşları Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi girişindeki kontrol noktasında polisin 'Dur' ihtarına uymayıp, kaçtı. Takibe başlayan polis, trafik ışığında yavaşlayan araçtan 2 kişinin kaçtığını gördü. Bir süre sonra aracı durduran polis, Resul O.'yu gözaltına aldı. Aracın arkasında oturan Hanife Ç., polisleri görünce baygınlık geçirip, hastaneye kaldırıldı. Kendine geldiğinde olayı anlatan Hanife Ç., araçtakilerin kendisini kaçırdığını söyledi.

SERVİS ŞOFÖRÜ 2 BİN 500 LİRAYA KIZI VERMEK İÇİN ANLAŞMIŞ

Genç kızın ifadesi üzerine gözaltına alınan Resul O. tutuklanırken, soruşturma başlatıldı. Soruşturmada, servisin asıl sürcüsü Cahit Ç.'nin 2 bin 500 lira para karşılığında genç kızın kaçırılması için Resul O. ile anlaştığı tespit edildi. Cahit Ç.'nin olay günü aracının arızalı olduğunu bahane ederek işe gitmediğini belirleyen polis, 17 kız öğrencinin okulda herhangi bir kaydı bulunmayan Aziz B. tarafından taşındığını belirledi.

KAÇIRAN VE YARDIMCI OLANLARA 19'AR YIL HAPİS İSTEMİ

Soruşturmayı 27 Mart 2015 günü tamamlayan Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı, genç kızı kaçıran Resul O., okul servisinin asıl sürücüsü Cahit Ç., kayıtlarda ismi olmadan servis aracını kullanan Aziz B. ile Ömer D., Hamdin O. ve Aziz D. hakkında 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Silahlı tehdit' suçlarından 19'ar yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Servisteki 17 kız öğrencinin mağdur olarak yazıldığı iddianamede, mağdur Hanife Ç.'nin ifadesi de yer aldı.

"İLİŞKİMİZ BİTTİ, BENİ KAÇIRDI"

Hanife Ç. ifadesinde, "Olay günü servisimiz arızalandığı için başka araca binmek zorunda kaldık. Resul ile 4 yıldır duygusal ilişkimiz vardı ve 2 ay önce ayrıldık. Beyaz renkli bir araç önümüzü kesti. Araçtan eski arkadaşım Resul ve 3 kişi indi. Resul'un elinde silah, diğerlerinde sopa vardı. Servis şoförünü indirip, silahla tehdit ettiler. Sopa ile vurdular, Resul beni zorla araçtan indirdi. O anda bayıldım" dedi.

İLK CELSEDE SERBEST BIRAKILDI

İddianamenin kabulünün ardından Resul O.'nun tutuklu, 5 sanığın tutuksuz yargılanmasına Viranşehir 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 2015 yılında başlandı. 28 Nisan 2015 günü yapılan ilk duruşmada savunması alınan ve suçlamaları reddeden Resul O., 4 aylık tutukluluğun ardından tahliye edildi. Mağdur Hanife Ç. ise mahkemeye başvurup, sanıklardan şiddet gördüğünü belirterek, koruma kararı istedi.

OKULDAN ALINIP KUZENİYLE EVLENDİRİLDİ

6 sanığın tutuksuz yargılandığı davanın mağduru Hanife Ç. ise yaşanan olay nedeniyle okuldan alınıp, dayısının oğlu ile evlendirildi.

Üniversiteye hazırlanırken okuldan alınan Hanife, evlendiği kişi ile mevsimlik işçi olarak tarlalarda ve fabrikada çalışmak üzere Manisa'ya gönderildi.

TARLADA MEVSİMLİK İŞÇİ

Öte yandan Hanife Ç.'nin okuduğu dönemde tehdit edildiğini öğretmenine anlattığı, öğretmenin ise "Servisle okula gidip geliyorsun, bir şey olmaz" dediği iddia edildi. Davanın mağduru Hanife Ç., Manisa'da mevsimine göre tarlada veya fabrikada çalışarak evinin geçimine katkı sağlıyor.

Kaynak: haberinburada