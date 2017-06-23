ŞORT YASAĞINA ETEKLİ PROTESTO
İngiltere'de bir okulda sıcak havalar nedeniyle 30 erkek öğrenci şort yasağını protesto etmek için okula etekle gitti
İngiltere'nin Exeter kentinde bulunan okulda, erkek öğrenciler sıcak havalarda şort giymek için okul yönetimine başvurmuştu. Okul müdürü Aimee Mitchell ise erkeklerin şort giymesinin okul kıyafet yönetmeliğine aykırı olduğunu ve şort giymek isteyen öğrencilerin isterlerse etek giyebileceklerini söylemişti.
Bu sözlerin üzerine okuldaki 30 öğrenci okula etekle geldi. Etek giyip okula gelen öğrencilerden biri, "Bizim şort giymemize izin verilmiyor ve bu nedenle bu sıcak havada tüm gün pantolonla oturmak zorunda kalıyorum" şeklinde konuştu.
kaynak:habertürk
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