Şarja taktığı telefonuyla küvete giren 14 yaşındaki kız, elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti.

TELEFONU TUTTUĞU ELİNDE YANIK İZLERİ MEYDANA GELDİ

Amerika'nın New Mexico eyaletinde yaşayan 14 yaşındaki Madison Coe isimli ortaokul öğrencisi kız, evinde küvette uzanarak şarja taktığı telefonu ile oynamaya başladı. Küvetin içine düşen telefon küçük kızın elektrik çarpması sonucu ölmesine sebep oldu. Genç kızı banyoda cansız bir şekilde bulan büyük annesi, kızın telefonunu tuttuğu elinde yanık izleri olduğunu söyledi.

GENÇLER BU KONUDA BİLİNÇLENDİRİLMELİ

Küçük kızın bando takımında olduğu ve yeni mezun olduğu okulun öğrencileri, küçük kızın ölümünden sonra yasa boğuldu. Aile ise özellikle bu tür trajedilerin daha fazla yaşanmaması için gençlerin banyo yaparken veya başka aktiviteler ile uğraşırken telefonları ile sosyal medyaya giriş yapmamaları için bilinçlendirilmeleri gerektiğini söyledi.

Kaynak: haberinburada