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sosyal medya kullanırken işinizden olabilirsiniz...

SOSYAL MEDYA KULLANIRKEN İŞİNİZDEN OLABİLİRSİNİZ...

Yasaklanan yerlerde sigara içen, raporluyken başka yerden sosyal medya bildirimi yapan veya şirketini kötüleyip, işyerinde bilgisayarında oyun oynayan çalışanlar tazminatsız işinden olabilir

Tarih : 02 Haziran 2017, 13:02
Puan Ver : Sosyal Medya Kullanırken İşinizden Olabilirsiniz...(10/10)8


İş hukuku, çalışanlara önemli haklar sağladığı gibi aynı zamanda sorumluluklar da yüklüyor. Günümüzde sosyal medya ve sanal oyunların kullanımı yükseldiği için bu gelişmeler kendine çalışma ortamında da yeni düzenlemeler getiriyor. Çalışanların bu ayrıntılara dikkat etmesi, işyeri ve kendi çıkarlarını korumak anlamında büyük önem taşıyor.



HAKLI FESİH



İş ilişkisi diğer bütün hukuki ilişkilerden farklı olduğu için İş Hukuku gibi özel bir hukuk dalının ortaya çıkması söz konusu olmuştur. İşçi - işveren ilişkisinde işverenin ve işçinin her türlü davranışı iş ilişkisinin sonlanması için bir neden oluşturabilir. İşçiler ve işverenler çoğu kez küçük bir davranışın böyle büyük sonuçları olabileceğini akıllarına getirmezler. Ancak bazen işyerinde internetin yanlış amaçlar için kullanılması, içilmemesi gereken bir yerde sigara içilmesi, sosyal medya hesaplarından yapılan bir paylaşım, işyerinde yapılan bir kutlamadaki uygunsuz davranışlar işçiyi işsiz bırakabiliyor. Davranışın sıklığına ve ağırlığına göre işçi bazen hem işinden oluyor, hem de tazminat bile alamıyor.



 



kaynak:memurlar








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