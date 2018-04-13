SOSYAL MEDYA 'TRABZONLU KARDASHİAN' DİLAN'I KONUŞUYOR
Trabzon'da yaşayan ve yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Dilan Dere, sosyal medyanın gündemine oturdu.
Instagram ve Twitter'daki iddialı paylaşımlarıyla sanal alemin gündemine oturan 22 yaşındaki Trabzonlu Dilan Dere,adından söz ettirmeye devam ediyor.
"TRABZONLU KİM KARDASHİAN"
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Dilan Dere için "Trabzonlu Kim Kardashian" yorumları yapılıyor.
"FİZİĞİN Mİ VAR DERDİN VAR"
Instagram'da 52 bin, Twitter'da ise 14 bine yakın takipçisi bulunan Dilan Dere, paylaşımlarını "Fiziğin mi var derdin var, adam gibi adam aranıyor, beni sevmeyen takip etmesin net" notuyla paylaşıyor.
FOTOĞRAFLARINI KENDİSİ ÇEKİYOR
1996 doğumlu Dilan Dere, Trabzon Akçabat'ta yaşamaktadır. Yaptığı paylaşımlarda vücudu ön plana çıkan Dilan Dere, fotoğraflarını kendisinin çektiğini söylüyor.
İşte Dilan Dere'nin o paylaşımları;
Kaynak: haberinburada
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