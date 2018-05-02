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Sosyal Medyada Daha Fazla Beğeni Almak İçin Kendini Trenin Altına Attı

SOSYAL MEDYADA DAHA FAZLA BEĞENİ ALMAK İÇİN KENDİNİ TRENİN ALTINA ATTI

19 yaşındaki Rus genç, Moskova'daki metro istasyonunda kendini raylara atarak trenin üstünden geçmesini bekledi.

Tarih : 02 Mayıs 2018, 16:20
Puan Ver : Sosyal Medyada Daha Fazla Beğeni Almak İçin Kendini Trenin Altına Attı(7/10)3

19 yaşındaki Alexey Derbilov, Moskova'daki bir metro istasyonunda tren raylarına uzanarak rayların arasındaki boşlukta trenin üzerinden geçmesini bekledi.

HER ŞEY "BEĞENİ" İÇİN

Genç adamın bu eylemi sosyal medyada yayınlayıp beğeni almak için yaptığı öğrenilirken, olayın görüntülerini internete yükleyen genç Rus polisi tarafından tutuklandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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