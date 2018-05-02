SOSYAL MEDYADA DAHA FAZLA BEĞENİ ALMAK İÇİN KENDİNİ TRENİN ALTINA ATTI
19 yaşındaki Rus genç, Moskova'daki metro istasyonunda kendini raylara atarak trenin üstünden geçmesini bekledi.
19 yaşındaki Alexey Derbilov, Moskova'daki bir metro istasyonunda tren raylarına uzanarak rayların arasındaki boşlukta trenin üzerinden geçmesini bekledi.
HER ŞEY "BEĞENİ" İÇİN
Genç adamın bu eylemi sosyal medyada yayınlayıp beğeni almak için yaptığı öğrenilirken, olayın görüntülerini internete yükleyen genç Rus polisi tarafından tutuklandı.
Kaynak: haberinburada
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