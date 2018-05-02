19 yaşındaki Alexey Derbilov, Moskova'daki bir metro istasyonunda tren raylarına uzanarak rayların arasındaki boşlukta trenin üzerinden geçmesini bekledi.

HER ŞEY "BEĞENİ" İÇİN

Genç adamın bu eylemi sosyal medyada yayınlayıp beğeni almak için yaptığı öğrenilirken, olayın görüntülerini internete yükleyen genç Rus polisi tarafından tutuklandı.

Kaynak: haberinburada