Sosyal medyada olay olan ve Bursa'da Suriyeliler tarafından yapıldığı konuşulan köpeği linç etme videosunun Irak'ta çekildiği ortaya çıktı.

Bursa'da Suriyelilerin yaptığı öne sürülen köpeği linç etme videosunun Irak'ta çekildiği ortaya çıktı.

BAYILTANA KADAR DÖVÜYOR

Sosyal medyada izleyenleri dehşete düşüren video, yaklaşık bir hafta önce sosyal medyada hızla yayılarak milyonlarca kişiye ulaştı. Videoda, bir adam, arabanın içerisinde yavru köpeği bacaklarının arasına sıkıştırarak kafasına önce tokat, sonra yumrukla bayıltana kadar dövüyordu.

GÖRÜNTÜYÜ KAHKAHALARLA ÇEKİYOR

Bu anı bir başkası kahkaha atarak telefonuna çekip sosyal medyada yayınladı. Sosyal medya hesabı üzerinden bir kişi videonun Bursa'da Suriyeliler tarafından yapıldığını iddia etti.

İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

Hayvan koruma dernekleri olayın peşini bırakmadı. Sosyal medyada bu iki caninin yakalanması için imza kampanyası başlatıldı.

VİDEONUN IRAK'TA ÇEKİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Videonun yapılan araştırmalar sonucu Irak vatandaşları tarafından çekildiği ortaya çıktı. Irak hükumeti ise iki şüphelinin yakalanarak tutuklandığını açıkladı.

Kaynak: haberinburada