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SOSYAL MEDYADA TERÖR PROPAGANDASI YAPAN 8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI


SOSYAL MEDYADA TERÖR PROPAGANDASI YAPAN 8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Tarih : 12 Aralık 2016, 10:42
Puan Ver : Sosyal Medyada Terör Propagandası Yapan 8 Kişi Gözaltına Alındı(8/10)6


İstanbul'daki terör saldırı sonrasında sosyal medyada terör örgütü lehine paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınanların sayısı 8'e yükseldi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terör ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş'taki terör saldırısı sonrasında, sosyal medyada terör örgütü lehine propaganda yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik de çalışma başlattı.



8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



İhbarları da değerlendiren ekipler, sosyal medyada terör örgütü lehine paylaşımlarda bulunan 8 kişiyi gözaltına aldı.



Sosyal medyada terör örgütü propagandası yapanlara ilişkin ihbarların Emniyet Genel Müdürlüğünün "www.egm.gov.tr" adresindeki online ihbar bölümünden ya da Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının "siber@egm.gov.tr" mail adresinden yapılabileceği belirtildi.



Bu arada, saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında 13 şüpheli de dün gözaltına almıştı. 21 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.



 



kaynak:sabah








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