SOSYAL MEDYADA TERÖR PROPAGANDASINA 14 GÖZALTI
Adana'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı ileri sürülen 14 kişi yakalandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden, terör örgütü propagandası yaptığı ileri sürülen şahıslara yönelik çalışma başlattı.
Şafak vakti belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 14 kişi gözaltına alındı, 6 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.
kaynak:sabah
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