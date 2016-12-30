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sosyal medyada terör propagandasına 6 gözaltı

SOSYAL MEDYADA TERÖR PROPAGANDASINA 6 GÖZALTI

Siirt'te sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle 6 kişi gözaltına alındı.

Tarih : 30 Aralık 2016, 15:50
Puan Ver : Sosyal Medyada Terör Propagandasına 6 Gözaltı(9/10)6


Siirt'te sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 6 zanlı gözaltına alındı.



Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü PKK propagandası yaptıkları belirlenenlere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Kentin farklı mahallelerinde düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.



Zanlılar, Siirt Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.



 



kaynal:AA








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