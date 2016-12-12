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sosyal medyadaki terör operasyonlarında 235 gözaltı

SOSYAL MEDYADAKİ TERÖR OPERASYONLARINDA 235 GÖZALTI

11 ilde yürütülen operasyonlarda, terör örgütü adına faaliyetlerde bulunduğu ve sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı tespit edilen 235 kişi gözaltına alındı.

Tarih : 12 Aralık 2016, 17:20
Puan Ver : Sosyal Medyadaki Terör Operasyonlarında 235 Gözaltı(6/10)8


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terör ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş'taki terör saldırısı sonrasında, sosyal medyada terör örgütü lehine propaganda yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik de çalışma başlattı.



235 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada “PKK/KCK terör örgütüne yönelik olarak, 11 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, terör örgütü adına faaliyetlerde bulunduğu ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen toplam 235 kişi gözaltına alınmıştır” denildi.



 



kaynak:yenimeram








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