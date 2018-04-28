SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI! UÇAKTA 24 HAZİRAN MESAİSİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim çalışmaları yoğun bir tempoyla sürüyor. Erdoğan'ın Facebook hesabından paylaşılan bir fotoğrafta, yolculuk sırasında bile çalışmalarına ara vermemesi dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yolculuk sırasında bile çalışmalarına ara vermiyor. Facebook hesabından paylaşılan bir fotoğraf, Erdoğan'ın uçak yolculuklarında da mesaisini yoğun tempoyla sürdürmesi dikkat çekti.
SEÇİME 56 GÜN KALA UÇAKTA YOĞUN MESAİ
24 Haziran Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne 56 gün kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim çalışmaları da yoğun bir tempoyla sürüyor. Erdoğan, yolculuk sırasında bile çalışmalarına ara vermiyor. Facebook hesabından paylaşılan bir fotoğraf, Erdoğan'ın uçak yolculuklarında da mesaisine devam ettiğini gösteriyor. 24 Haziran Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne 56 gün kaldı.
İLK MİTİNGİ BUGÜN İZMİR'DE YAPACAK
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmalarına yoğun bir tempoyla devam ediyor. Erdoğan, ilk mitingini bugün İzmir'de yapacak, 24 Haziran'a kadar 55 kente gidecek.
EVRAKLARI İMZALADI, UÇAKTA DA MESAİSİNE DEVAM ETTİ
Uçakta da mesaisine devam eden Erdoğan, önüne getirilen evrakları dikkatlice inceleyerek imzaladı.
"DURMAK YOK ÇALIŞMAYA DEVAM" NOTUYLA PAYLAŞILDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Facebook hesabından, "Durmak yok, çalışmaya devam. Her şey Türkiye için!" yazılı notla bu fotoğraf paylaşıldı.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Abd'den İran'a Tehdit Gibi Çağrı: Düzeltmezseniz Anlaşmadan Çekiliriz
- Ünlüler Mehmetçik İçin Kamera Karşısına Geçti! İşte Afrin Türküsü
- Başbakan'dan Gündeme Bomba Gibi Düşen Bedelli Çıkışı: Müsbet Bakıyoruz
- Elazığ-Diyarbakır Yolunda Yolcu Otobüsü Devrildi: 29 Yaralı
- Başbakan Yıldırım: Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'da Halkı Sokağa Davet Etmeyi Reddetti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Azerbaycan Fetö'nün Kilit İsmini Türkiye'ye İade Etti
- Okulda Facia! Bıçaklı Saldırıda 7 Öğrenci Hayatını Kaybetti
- Dünyayı Sarsan Krizde Obama'ya Sitem Etti: Çözmek Bana Kalmamalıydı
- Annesi İle Kavga Eden Küçük Çocuk Kredi Kartını Çalıp Lüks Tatile Uçtu
- Eşinin Kesik Kafası İle Sokakta Yürüyen Adam Güvenlik Kameralarına Yakalandı
Bu Haberle İlgili Yorumlar