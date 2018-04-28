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Sosyal medyadan paylaşıldı! Uçakta 24 Haziran mesaisi

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI! UÇAKTA 24 HAZİRAN MESAİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim çalışmaları yoğun bir tempoyla sürüyor. Erdoğan'ın Facebook hesabından paylaşılan bir fotoğrafta, yolculuk sırasında bile çalışmalarına ara vermemesi dikkat çekti.

Tarih : 28 Nisan 2018, 13:40
Puan Ver : Sosyal Medyadan Paylaşıldı! Uçakta 24 Haziran Mesaisi(7/10)3

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yolculuk sırasında bile çalışmalarına ara vermiyor. Facebook hesabından paylaşılan bir fotoğraf, Erdoğan'ın uçak yolculuklarında da mesaisini yoğun tempoyla sürdürmesi dikkat çekti.

SEÇİME 56 GÜN KALA UÇAKTA YOĞUN MESAİ

24 Haziran Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne 56 gün kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim çalışmaları da yoğun bir tempoyla sürüyor. Erdoğan, yolculuk sırasında bile çalışmalarına ara vermiyor. Facebook hesabından paylaşılan bir fotoğraf, Erdoğan'ın uçak yolculuklarında da mesaisine devam ettiğini gösteriyor. 24 Haziran Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne 56 gün kaldı.

İLK MİTİNGİ BUGÜN İZMİR'DE YAPACAK

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmalarına yoğun bir tempoyla devam ediyor. Erdoğan, ilk mitingini bugün İzmir'de yapacak, 24 Haziran'a kadar 55 kente gidecek.

EVRAKLARI İMZALADI, UÇAKTA DA MESAİSİNE DEVAM ETTİ

Uçakta da mesaisine devam eden Erdoğan, önüne getirilen evrakları dikkatlice inceleyerek imzaladı.

"DURMAK YOK ÇALIŞMAYA DEVAM" NOTUYLA PAYLAŞILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Facebook hesabından, "Durmak yok, çalışmaya devam. Her şey Türkiye için!" yazılı notla bu fotoğraf paylaşıldı.

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Kaynak: haberinburada



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