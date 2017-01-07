Hakan Balta'yı İskoç Takımına Transfer Ettiler
'uçuyordu, Bir Yere Çarpmadan Yakaladım'
Erciyes Üniversitesi'nin Çatısı Uçtu: Yaralılar Var
Türkiye`nin En Yükseği Kazandırdı!
Buzda Kayıp Düşmemek İçin Dikkat Etmeniz Gerekenler
Fenerbahçe'de Fernandao Kampa Katıldı
Abd'ye Gönderilen Gülen Dosyaları Mahkemeye Ulaştırılmamış
Bombalı Araç Saldırısı! Çok Sayıda Ölü Ve Yaralı...
İstanbul'da Sınava Giremeyen Öğrencilere İkinci Hak
Rtük'ten 'din Ve Sağlık' İstismarcılarına Ceza
Adil Öksüz'ün Gözaltındayken Görüştüğü Müdür İhraç Edildi
Ünlü Gazeteci Refik Erduran Hayatını Kaybetti!
Özcan Deniz, Dizisinin Başrolünü Aslı Enver'e Verdi
Lenovo Legion Oyuncular İçin Geliyor
Asus Zenfone Ar Nedir?
En Çok Merak Edilen İşlemci: Amd Ryzen
Bitcoin Rekora Koşuyor
Lenovo Akıllı Asistan : Her Eve Aklıyla Girecek!
Samsung Büyüme Hızını Daha Yükseklerde Görmek İstiyor
İsveç, Rüzgar Enerjisi Alanında Rekor Kırmayı Başardı

sosyal medyadan pkk'yı övdü, jandarma yurdu bastı

SOSYAL MEDYADAN PKK'YI ÖVDÜ, JANDARMA YURDU BASTI

Aydın'ın Nazilli İlçesinde sosyal medya hesabından terör örgütünü öven paylaşımda bulunan üniversite öğrencisinin kaldığı yurda Jandarma operasyon düzenledi.

Tarih : 07 Ocak 2017, 09:27
Puan Ver : Sosyal Medyadan Pkk'yı Övdü, Jandarma Yurdu Bastı(5/10)7


Aydın'ın Nazilli İlçesinde sosyal medya hesabından PKK terör örgütünü öven paylaşımda bulunan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Bermal E.'nin kaldığı yurda Jandarma operasyon düzenledi. Jandarma karakolunda ilk ifadesi alınan şüpheli, Terör Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.



Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri dün gece saatlerinde İsabeyli KYK Kız Yurduna operasyon düzenledi. Alınan bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde sosyal medya üzerinden PKK terör örgütü lehine paylaşım yapan 10 kişiyi tespit ederek, bölgedeki kolluk kuvvetlerine haber verdi. Jandarma, Nazilli Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi(ADÜ) İİBF'de öğrenci olan 19 yaşındaki Bermal E.'nin kaldığı KYK yurduna operasyon düzenledi. Jandarma tarafından gözaltına alınan Bermal E.,ilk sorgusunun ardından Aydın Terörle Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplere teslim edildi.



Efeler ve Nazilli'deki operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken, zanlılar bugün hakim karşına çıkartılacak.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Sosyal  Medyadan  Pkk    Övdü  Jandarma  Yurdu  Bastı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER