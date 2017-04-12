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SOSYAL MEDYAYA 16 NİSAN ÖNLEMİ


SOSYAL MEDYAYA 16 NİSAN ÖNLEMİ
Tarih : 12 Nisan 2017, 14:37
Puan Ver : Sosyal Medyaya 16 Nisan Önlemi(8/10)6


Türkiye'nin geleceğinin oylanacağı pazar günkü referandumda özellikle terör örgütleri ile irtibatlı sosyal medya hesapları üzerinden seçime gölge düşürülmeye çalışılacağı ihbarları emniyet ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nu (BTK) harekete geçirdi.



Emniyet Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve BTK yaptıkları çalışmalarda son dönemlerde Facebook, Twitter ve YouTube gibi sosyal medya kanalları üzerinde sahte hesaplarda artış tespit ederken, bu hesapların tamamı gözetim altına alındı. Daha önce Türkiye'nin terör olayları ve seçim gecelerinde karşı karşıya kaldığı sosyal medya manipülasyonlarına bu kez göz açtırılmayacak.



İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda özellikle Facebook, Twitter, YouTube üzerinden manipüle edilmiş fotoğraf ve haber içeriği paylaşanlar, seçim sonucuna şaibe düşürmeye çalışanlar, vatandaşı sandık sonucuna karşı kışkırtanlar ve toplumun belli bir kesimine karşı kin ve nefret içerikli paylaşımlarda bulunanlar tespit edilerek haklarında işlem başlatılacak. Vatandaşların arasına nifak sokmayı amaçlayan türde paylaşımlar suç unsuru sayılarak buna göre işlem yapılacak.

 



 



kaynak:sabah








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