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Sosyal medyayı sallayan kare! Cenk Tosun sahnede

SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN KARE! CENK TOSUN SAHNEDE

O Ses Türkiye yılbaşı özel programında Beşiktaş'ın başarılı golcüsü Cenk Tosun sahne alacak.

Tarih : 27 Aralık 2017, 03:50
Puan Ver : Sosyal Medyayı Sallayan Kare! Cenk Tosun Sahnede(6/10)2

Beşiktaş'ın yıldızı Cenk Tosun O Ses Türkiye Özel Programında sahne alacak. Cenk'in söyleyeceği şarkı şimdiden merak konusu olurken futbol dünyasının renkli ismi Yılmaz Vural da Cem Yılmaz'la düet yapacak.

Cenk Tosun bu sezon özellikle Avrupa'da gösterdiği performansla bir fenomene dönüştü. Avrupa basınında ve UEFA'nın resmi sitesinde kendisine sık sık yer bulan golcü oyuncu Türkiye'de popüler kültürün de bir parçası haline geliyor. O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programında boy gösterecek olan yıldız golcünün sahadaki olağanüstü performansını sahnelere nasıl yansıtacağı merak konusu.

YILMAZ VURAL DA SAHNE ALACAK

Cenk Tosun'a ek olarak futbol dünyasının renkli ismi, deneyimli teknik adam Yılmaz Vural da programda sahne alacak. Instagram'dan paylaşılan fotoğraflara göre Yılmaz Vural'ın Cem Yılmaz'la düet yaptığı görülüyor. Daha önce O Ses Türkiye yılbaşı özel programlarında Arda Turan, Burak Yılmaz, Emre Belözoğlu ve Cüneyt Çakır da boy göstermişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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