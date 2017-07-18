Hristiyan Baba, Müslüman Genç İle İlişki Yaşayan Kızını Öldürdü
Vatandaşlar Bu Sefer Korkmadı, Elleriyle Besledi
Fırat Çakıroğlu Davasında Karar Çıktı:
Menfezde Yakalanan Fetö'cü Zekeriya Kuzu'ya Duruşma Savcısından Sert Ayar
Eski Futbolcu Murat Erdoğan: Belhanda Aslında G.Saray'ı Değil Fb'yi İstiyordu
Eşini Öldüresiye Dövmekten Yargılanan Koca Mahkemede Çark Etti!
S-400'de İmza Aşamasına Gelindi
Sosyal Yardım Alan 157 Bin Yoksul İstihdam Edilecek
Piyalepaşa'da Mahsur Kalan Minibüsteki 27 Vatandaşı İtfaiye Kurtardı
Afet Elektriksiz Bıraktı, Cihaza Bağlı Çocuk Botla Kurtarıldı
Mardin'de Kendiliğinden Alev Alan Ev Mahalleliyi Ürkütüyor
Bursluluk Sınav Sonuçları Açıklandı! İşte Öğrencilerin Alacağı Ücretler
Halisdemir'in Kardeşi İsyan Etti: Sıra Beklemeden Muayene Olan Var
Putin'in Sağ Kolu Peskov'un Kızı Camide Tesettüre Büründü
Chp Yürüyüşünü Hedef Aldığı Tespit Edilen 15 Deaş'lı Adliyede
Karnı Acıkan Vatandaş Sele Aldırmadan Yüzerek Poğaça Almaya Gitti
İstanbulluyu Hazırlıksız Yakalayan Yağmur, Vatandaşa Timsah Yürüyüşü Yaptırdı
Havadan Silivri Sahilleri: Çamura Bulanmış Koca Bir Derya!
81 Milyon Yıllık Dinozor Dişi Bulundu! Ekosisteme Ait Yeni Bilgiler Verebilir
Eşinin Baskısına Dayanamayan Sabri, Kayseri'yle Değil Göztepe'yle Anlaştı

Sosyal Yardım Alan 157 Bin Yoksul İstihdam Edilecek

SOSYAL YARDIM ALAN 157 BİN YOKSUL İSTİHDAM EDİLECEK

Sosyal yardım alan vatandaşlardan 157 bin yoksul kişinin çalışabilir durumda olduğu belirlendi. Bakanlık da bu kişileri istihdam etmek için harekete geçti.

Tarih : 18 Temmuz 2017, 17:40
Puan Ver : Sosyal Yardım Alan 157 Bin Yoksul İstihdam Edilecek(8/10)4

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yapılan incelemede, son bir yılda en az bir kez sosyal yardım alan, 18-55 yaş aralığında ve çalışabilir durumda 157 bin yoksul vatandaşın bulunduğu saptandı. 1 Ocak'ta başlatılması kararlaştırılan sigorta prim desteğinin ilk hedef kitlesini bu vatandaşlar oluşturacak.

1 YILLIK SİGORTA PRİMLERİ DEVLETTEN

Bir diğer deyişle, sosyal yardım alanları istihdam eden işverenlere de kolaylık sağlanıyor.

Bakanlık, destek kapsamında, istihdam edilen yoksul vatandaşların aylık ortalama 364 liraya karşılık gelen işveren sigorta primlerini bir yıl süreyle karşılayacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Sosyal  Yardım  Alan  157  Bin  Yoksul  İstihdam  Edilecek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER