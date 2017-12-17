Sosyal medyada 10 milyona yakın takipçisi olan sosyete etçisi Nusret Gökçe'nin son şovunu 20 dakikada 280 bin kişi izledi.

Bin 800 TL maaştan 400 çalışanlı et imparatorluğuna uzanan başarı hikayesinin mimarı Nusret Gökçe, sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Sosyal medyada 10 milyona yakın takipçisi olan Nusret'in spora olan merakı herkes tarafından biliniyor. Son paylaştığı videoda basket potasında şov alan sosyete etçisinin videosu 20 dakikada 280 binden fazla kişi tarafından izlendi.

Kaynak: haberinburada