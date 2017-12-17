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Sosyete kasabanın son şovu, 20 dakikada 280 bin izlendi

SOSYETE KASABANIN SON ŞOVU, 20 DAKİKADA 280 BİN İZLENDİ

Sosyal medyada 10 milyona yakın takipçisi olan sosyete etçisi Nusret Gökçe'nin son şovunu 20 dakikada 280 bin kişi izledi.

Tarih : 17 Aralık 2017, 00:30
Puan Ver : Sosyete Kasabanın Son Şovu, 20 Dakikada 280 Bin İzlendi(7/10)3

Bin 800 TL maaştan 400 çalışanlı et imparatorluğuna uzanan başarı hikayesinin mimarı Nusret Gökçe, sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Sosyal medyada 10 milyona yakın takipçisi olan Nusret'in spora olan merakı herkes tarafından biliniyor. Son paylaştığı videoda basket potasında şov alan sosyete etçisinin videosu 20 dakikada 280 binden fazla kişi tarafından izlendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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