Son dönemlerde özel hayatıyla magazin gündeminde kendine yer bulan Eser Yenenler, tek kişilik gösterisinde eski sevgilisini Bali'ye götürmek için kredi çektiğini itiraf etti.

Eser Yenenler 5 aydır sahnelediği tek kişilik gosterisi 'Tbt'de özel hayatına da girdi. Bir hayli konuşulacak anısını magazin dünyasıyla değil, seyircileriyle sahnede paylaştı.

"GOOGLE'A BAKTIM ÇOK PAHALI"

Eser Yenenler, "Bir kızla çıkıyordum. Çok sosyetikti. 'Haydi tatile Bali'ye gidelim' dedi. Google'a bir baktım çok pahalı. Param yetmiyor. Ee kızı da götürmem gerekiyor. Sonunda bankaya gittim" dedi.

"BANKADAN KREDİ ÇEKTİM"

Eser Yenenler kahkahalar eşliğinde kesilen anısına şöyle devam etti: "Tatil için bankadan kredi çektim. Bali'ye gidip tatil yaptık."

Eser Yenenler'in adını vermeden bahsettiği kişi altı ay aşk yaşadığı sosyetik güzel Dila Tarkan'dı.

Sevgililer 29 Aralık 2016'da birlikte Bali'ye tatile gitmişti. Havalimanında görüntülenen ikili "Soğuktan kaçıyor, güneşe gidiyoruz. Kış şartlarında farklı bir tatil deneyimi olacak." demişti...

Kaynak: haberinburada