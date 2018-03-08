SOYGUNCULAR KADIN KASİYERİ DARP EDİP KAÇTI, KAMERA HER ŞEYİ KAYDETTİ
İstanbul Sancaktepe'de bir markete giren 2 silahlı soyguncu, kadın çalışanı darbettikten sonra 14 bin lirayı alıp kaçtı. Soygun anları kameraya yansıdı.
Geçtiğimiz hafta Abdurrahmangazi Mahallesi Ravza Caddesi'ndeki bir marketin şubesine gelen yüzleri maskeli ve silahlı 2 kişi, müşterilerin gitmesinden sonra harekete geçti. Kasiyere silah doğrultan soyguncular kasadaki bir miktar parayı aldı. Daha sonra kadın kasiyeri darp ederek kilitli kasaya götüren soyguncular burayı da açtırarak paraları aldı.
KADIN KASİYERİ BİR SÜRE DARP ETTİLER
Bu sırada kadın kasiyer bir süre darp edildi. 14 bin lirayı alan soyguncu kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: haberinburada
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