Hilton İstanbul Bomonti Hotel'de DEİK Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yurt dışına para kaçırmaya çalışanları affetmeyiz" dedi.

Türkiye'nin farklı ekonomileri birleştiren bir konumda olduğuna dikkat çekerek, "Böyle bir ülkede yatırım yapmak kadar cazip bir şey olabilir mi? 2017 sonuna kadar 180 milyar dolarlık uluslararası yatırım geldi" ifadelerini kullandı.

"YURT DIŞINA PARA KAÇIRMAYA ÇALIŞANLARI AFFETMEYİZ"

Erdoğan "Bazı iş adamlarının varlıklarını yurt dışına çıkardığı tevrizatları yapılıyor. Böyle bir şey varsa izahı makul olamaz. Yurt dışına para kaçırmaya tevessül edenleri affetmeyiz." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"İŞ ADAMLARIMIZIN YATIRIMLARINI İZLİYORUZ"

"Son günlerde birileri Türkiye'deki kimi firmaların ve iş adamlarının varlıklarını yurt dışına çıkardıkları yönünde tezvirat üretiyor. Ülkemizdeki yatırımlar kadar kendi iş adamlarımızın yurt dışındaki yatırımları ile de iftihar ettik. Afrika'dan Balkanlar'a kadar gittiğimiz her yerde iş adamlarımızın yatırımlarını izliyor, teşvik ediyoruz. Dünyanın her yerinde yatırıma girişen ticari firmalarımızın her birine bayrak taşıyıcı kuruluşlarımız gözüyle bakıyoruz. Bu konuda sorun yok.

"HEM BU DÜNYADA HEM ÖTEKİ DÜNYADA ELİMİZ YAKASINDA"

Ancak her kim işini, ticaretini, yatırımlarını büyütmek için değil de para kaçırmak için böyle bir yola tevessül ediyorsa kimse kusura bakmasın affetmeyiz. Sadece bizim değil 81 milyon vatandaşımızın eli hem bu dünyada hem de öteki dünyada yakasında olacaktır.

"SÖZLERİM KAÇIRANLARA"

Bu ülkenin imkanlarıyla büyüyüp gelişen herkese yakışan kazancını da aynı yolda kullanmaktır. Bu sözlerim yurt dışına yatırım yapanlara değil yurt dışına varlık kaçıranlar varsa onlaradır. Böyle bir davranışın makul, geçerli izahı olamaz. Türkiye'de kimsenin çözülemeyecek sorunu yoktur. İş adamlarımızın önünü açmak için hep gayretin içinde oldum. Başbakanımız, ekonomi bakanımız, bürokratlarımız daima iş adamlarına destek olmayı şiar edinmiş bir kadrodur. "

