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Soylu'dan Demirtaş'a: Madem Gençleri Düşünüyordun Dağa Götürülmelerine Engel Olsaydın!

SOYLU'DAN DEMİRTAŞ'A: MADEM GENÇLERİ DÜŞÜNÜYORDUN DAĞA GÖTÜRÜLMELERİNE ENGEL OLSAYDIN!

İçişleri Bakanı Soylu, kitabının gelirlerini eğitim gören çocuklara bağışlayacağını söyleyen HDP'li Demirtaş'a sert çıktı: Madem gençleri bu kadar düşünüyordun dağa götürülmelerine engel olsaydın!

Tarih : 25 Kasım 2017, 21:50
Puan Ver : Soylu'dan Demirtaş'a: Madem Gençleri Düşünüyordun Dağa Götürülmelerine Engel Olsaydın!(6/10)2

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tutuklu HDP Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın hapishanede yazdığı kitabın gelirini eğitim gören çocuklara bağışlayacağını söylemesiyle ilgili çok sert yorum yaptı.

"ŞAKA İSE BU GERÇEKTEN ÇOK ACI BİR ŞAKA"

Soylu, "6-7 Ekim'de bu ülkenin çocuklarının katledilmesi talimatını veren Selahattin Demirtaş, gelirini de çocukların eğitim süreci için kullanacakmış. Şaka ise bu gerçekten bizim için çok acı bir şaka. Milletle alay mı ediyor? Madem bu ülkenin gençleri ve çocuklarını o kadar düşünüyordun, partinin belediyelerinden gençlerin dağa götürülmelerine engel olsaydın ya. Teröre destek olacağına onlara lanet okusaydın ya. Çocuklarının dağdan getirilmesini isteyen ailelerin kurduğu çadıra uğrayıp onlara destek olsaydın ya." dedi.

"ÇOCUKLARIMIZIN ONUN KALEMİNDEN KAN DAMLAYAN KİTABINA İHTİYACI YOK"

Şimdi tutmuş çocukların eğitimine destek olacakmış. Hiç zahmet etmesin Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlüdür ve çocuklarımızın da eğitmek için onun parasına da puluna da, onun o kaleminden kan damlayan kitabına da ihtiyacı yoktur. Birileri kitap fuarında kitap imzalamışlar onun adına. Onlar da entel geçiniyorlar. Onlardan entel olmaz onlardan ancak dantel olur" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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