SOYLU'DAN KORUCULARIN ŞEHİT OLDUĞU BÖLGEDE HAİNLERE GÖZDAĞI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Siirt'te yol yapım çalışmasının emniyetini alan korucuların hain saldırıya uğradığı yerde incelemelerde bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit korucuların cenaze töreninin ardından, şehit düştükleri bölgede inceleme çalışmalarında bulundu.
SOYLU, KORUCULARIN ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ BÖLGEDE İNCELEME YAPTI
İçişleri Bakanı Soylu, 6 güvenlik korucusunun şehit olduğu, 3 güvenlik korucusu ve 4 askerin yaralandığı Ormanardı köyü mevkisinde incelemelerde bulundu.
6 KORUCUMUZ ŞEHİT OLMUŞTU
Siirt'in Eruh Ormanardı köyü mevkisindeki yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlendi.
Saldırıda 6 güvenlik korucusu şehit oldu, 3 güvenlik korucusu ve 4 asker yaralandı.
Kaynak: haberinburada
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