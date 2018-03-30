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Soylu'dan korucuların şehit olduğu bölgede hainlere gözdağı

SOYLU'DAN KORUCULARIN ŞEHİT OLDUĞU BÖLGEDE HAİNLERE GÖZDAĞI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Siirt'te yol yapım çalışmasının emniyetini alan korucuların hain saldırıya uğradığı yerde incelemelerde bulundu.

Tarih : 30 Mart 2018, 20:10
Puan Ver : Soylu'dan Korucuların Şehit Olduğu Bölgede Hainlere Gözdağı(10/10)6

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit korucuların cenaze töreninin ardından, şehit düştükleri bölgede inceleme çalışmalarında bulundu.

SOYLU, KORUCULARIN ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ BÖLGEDE İNCELEME YAPTI

İçişleri Bakanı Soylu, 6 güvenlik korucusunun şehit olduğu, 3 güvenlik korucusu ve 4 askerin yaralandığı Ormanardı köyü mevkisinde incelemelerde bulundu.

6 KORUCUMUZ ŞEHİT OLMUŞTU

Siirt'in Eruh Ormanardı köyü mevkisindeki yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlendi.

Saldırıda 6 güvenlik korucusu şehit oldu, 3 güvenlik korucusu ve 4 asker yaralandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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