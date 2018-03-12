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Soyunma Kabinlerindeki Kadınların Görüntülerini Çalan Hacker Yakalandı
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Soyunma kabinlerindeki kadınların görüntülerini çalan hacker yakalandı

SOYUNMA KABİNLERİNDEKİ KADINLARIN GÖRÜNTÜLERİNİ ÇALAN HACKER YAKALANDI

İsrailli hacker, binlerce kadının görüntülerini kaydetti. Soyunma kabinlerinde çektiği görüntüleri internete servis edince yakalanan korsanın kurbanları arasında ünlü isimler de var.

Tarih : 12 Mart 2018, 06:20
Puan Ver : Soyunma Kabinlerindeki Kadınların Görüntülerini Çalan Hacker Yakalandı(8/10)4

Geçtiğimiz günlerde uluslararası basında yer alan haberler hackerların ne kadar ileri gidebileceğini gösterdi. Tel-Aviv'de yaşayan 41 yaşındaki hacker, kadın iç çamaşırı ve mayo satan popüler bir mağazanın güvenlik kameralarını hackleyerek soyunma kabini görüntülerini kaydetti.

ÜNLÜLERİ DE KAYDETMİŞ

Bilgisayar korsanının internete yüklediği videolar kısa süre içerisinde popülerleşince, polisin dikkatine de takılan hacker bu sayede yakayı ele verdi. Şarkıcı Eden Ben Zaken ve model Neta Alchimister'in de aralarında bulunduğu yüzlerce kadının görüntülerini internete sızdıran hackerin videoları internette çok fazla ilgi gördü.

SOYUNMA KABİNLERİNE KAMERA YASAĞI

Polisin yaptığı açıklamaya göre, kamera kontrol yazılımının fabrika çıkış parolası değiştirilmediği için hacker için oldukça kolay bir hedef haline gelmiş. Olayın ardından ülkede soyunma kabini gibi özel alanlara güvenlik kamerası yerleştirilememesini sağlayacak bir yasa hazırlanması için imza kampanyası başlatıldığı öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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