SOYUNMA ODASI KARIŞTI! HASAN ŞAŞ VE ARDA TURAN BİRBİRİNE GİRDİ
Galatasaray - Başakşehir maçının devre arasında Arda Turan ile Hasan Şaş soyunma odası koridorunda birbirine girdi.
Galatasaray - Başakşehir maçının devre arasında soyunma odası koridorları karıştı.
"ÖNCE İNSAN OLUN"
İlk yarının son düdüğü ile birlikte hakem Halil Umut Meler'e itirazlar etmeye başlayan Arda Turan, koridorlarda da tepkisini sürdürdü. Arda Turan'ın maçın hakemine, "Önce insan olun" şeklinde bir söylemde bulunduğu ve bunun üzerine kendisine sarı kart gösterildiği kaydedildi.
Öte yandan Arda Turan ile Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş arasında da gerginlik yaşandığı ve bağrışmalar olduğu belirtildi.
Kaynak: Sporx
Kaynak: haberinburada
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