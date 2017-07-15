Soyunma Odasında Futbolcuları Fırçaladı: Skora Bakın
Rus Svetlana, İki Çocuğuyla Sınırda Yakalandı
Alkollü Sürücü, Düğün İçin İzne Gelen Askeri Göğsünden Bıçakladı
Galatasaray'dan Ayrılan Sneijder, Sampdoria'ya Gitmek İstiyor
Hiçbir Gerekçe Gösterilmeden 21 Gün Tecrit Hücresinde Tutulmuş
Bursaspor, Ünlü Futbolcu Anderson'u Gözüne Kestirdi
"Hapisten Çıkınca Hemen Evleneceğim" Diyen Deniz Seki, Düğünü Erteledi
İmza Törenine Beşiktaşlı Taraftar Damga Vurdu: Bu Nikahı Durdurun
Şeyma Subaşı Bekarlığa Veda Partisinden Çok Özel Görüntüler Paylaştı
Galatasaray'ın Eski Başkanı Ünal Aysal, Sneijder'i Gönderen Dursun Özbek'i Hedef Aldı
Ünlü Yazarın Kadınlarla Dalga Geçtiği Mektup Rekor Fiyata Satıldı!
Tarih Yazan Halkın Zaferi, Demokrasinin Anıtı Oldu!
'çocuklar Duymasın' Dizisinin Başlama Tarihi Belli Oldu
Aslışah Alkoçlar'ın Arkadaşlarıyla Denizde Şakalaşmaları Objektiflere Yakalandı
Esenler Halkı, 15 Temmuz'un Yıl Dönümünde 2016 Metrelik Bayrakla Yürüdü
Kenya'da Sokak Köpeği Çöpte Bulduğu Bebeği Caddeye Getirerek Hayatını Kurtardı
60 Yaşındaki Mehmet Ali Erbil: 30 Yaşındaki Kadını Bünyem Kabul Etmiyor
Özel Kuvvetler Komutanlığı'na Şehit Ömer Halisdemir'in Adı Verildi
Macron, Genelkurmay Başkanı'na Meydan Okudu: Bu Ordunun Reisi Benim
Yeni Obüsler Namluları Afrin'deki Teröristlere Doğrulttu

Soyunma odasında futbolcuları fırçaladı: Skora bakın

SOYUNMA ODASINDA FUTBOLCULARI FIRÇALADI: SKORA BAKIN

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, kaybettikleri Östersunds maçı sonrasında soyunma odasında futbolculara çıkıştı: Buraya kazanmaya geldik, skora bakın.

Tarih : 15 Temmuz 2017, 11:40
Puan Ver : Soyunma Odasında Futbolcuları Fırçaladı: Skora Bakın(5/10)1

Galatasaray teknik direktörü İgor Tudor, UEFA Avrupa Ligi 2. tur ilk mücadelesinde Östersunds'a 2-0'lık skorla kaybettikleri maçın ardından soyunma odasında adeta çılgına döndü.

Fanatik'in haberine göre, Peş peşe gelen İsveç temsilcisinin gollerinin ardından kulübedeki yerinde büyük şok yaşayan Hırvat teknik adam, 90 dakikanın 2-0 sona ermesi sonrasında oyuncularını sert sözlerle uyardı.

"KAZANMAYA GELDİK, SKORA BAKIN"

Soyunma odasına oldukça kızgın şekilde giren Tudor'un, "İki takımın da gücü ortada. Hiç beklemediğimiz bir sonuç aldık. 2-0'lık skor, hepimizi utandırmalı. Buraya kazanmaya geldik ama karşılaştığımızskora bakın. Sahada mücadele adına hiçbir şey yapamadık. İkinci yarıda bunu değiştirmekten başka çaremiz yok. Taraftarımız önünde avantajlı skoru alıp üst tura çıkacağız. Bu takım elenecek!" ifadelerini kullandığı bildirildi.

GOMİS'TEN GOL SÖZÜ

Sarı-Kırmızılı futbolcuların da Tudor'un konuşmasının ardından hocalarına galibiyet sözü verdiği öğrenildi. Öte yandan maç boyunca etkili olmakta güçlük çekmesi sonrasında 70. dakikada oyundan alınan Bafetimbi Gomis'in de Tudor'dan kötü performansı sebebiyle özür dilediği ve İstanbul'da gollerini atmaya başlayacağını belirttiği öğrenildi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Soyunma  Odasında  Futbolcuları  Fırçaladı  Skora  Bakın    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER