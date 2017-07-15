Galatasaray teknik direktörü İgor Tudor, UEFA Avrupa Ligi 2. tur ilk mücadelesinde Östersunds'a 2-0'lık skorla kaybettikleri maçın ardından soyunma odasında adeta çılgına döndü.

Fanatik'in haberine göre, Peş peşe gelen İsveç temsilcisinin gollerinin ardından kulübedeki yerinde büyük şok yaşayan Hırvat teknik adam, 90 dakikanın 2-0 sona ermesi sonrasında oyuncularını sert sözlerle uyardı.

"KAZANMAYA GELDİK, SKORA BAKIN"

Soyunma odasına oldukça kızgın şekilde giren Tudor'un, "İki takımın da gücü ortada. Hiç beklemediğimiz bir sonuç aldık. 2-0'lık skor, hepimizi utandırmalı. Buraya kazanmaya geldik ama karşılaştığımızskora bakın. Sahada mücadele adına hiçbir şey yapamadık. İkinci yarıda bunu değiştirmekten başka çaremiz yok. Taraftarımız önünde avantajlı skoru alıp üst tura çıkacağız. Bu takım elenecek!" ifadelerini kullandığı bildirildi.

GOMİS'TEN GOL SÖZÜ

Sarı-Kırmızılı futbolcuların da Tudor'un konuşmasının ardından hocalarına galibiyet sözü verdiği öğrenildi. Öte yandan maç boyunca etkili olmakta güçlük çekmesi sonrasında 70. dakikada oyundan alınan Bafetimbi Gomis'in de Tudor'dan kötü performansı sebebiyle özür dilediği ve İstanbul'da gollerini atmaya başlayacağını belirttiği öğrenildi.

Kaynak: haberinburada