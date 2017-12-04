G.Saray'ın başarılı eldiveni Muslera, Beşiktaş derbisinde yediği ilk golün etkisinden kurtulamadı. 46. dakikada Gökhan Gönül'ün yaptığı ortayı uçarak almak isteyen Uruguaylı eldiven, topu elinden kaçırdı ve Cenk Tosun'a ikram etti.

SOYUNMA ODASINDA AĞLADI

Milli oyuncu da topu boş kaleye gönderirken, yenilginin sorumlusu ilan edilen Muslera yıkıldı. Uzun süre kendisine gelemeyen ve adeta çöken Nando, soyunma odasında hüngür hüngür ağladı.

BİR SÜRE KENDİNE GELEMEDİ

Takım arkadaşlarının teselli etmeye çalıştığı 30 yaşındaki kaleci uzun süre kendisine gelebildi.

(AMK)

Kaynak: haberinburada