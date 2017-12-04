SOYUNMA ODASINDA HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI
Beşiktaş maçında hatalı gol yiyen Galatasaraylı Muslera, soyunma odasında hüngür hüngür ağladı.
G.Saray'ın başarılı eldiveni Muslera, Beşiktaş derbisinde yediği ilk golün etkisinden kurtulamadı. 46. dakikada Gökhan Gönül'ün yaptığı ortayı uçarak almak isteyen Uruguaylı eldiven, topu elinden kaçırdı ve Cenk Tosun'a ikram etti.
SOYUNMA ODASINDA AĞLADI
Milli oyuncu da topu boş kaleye gönderirken, yenilginin sorumlusu ilan edilen Muslera yıkıldı. Uzun süre kendisine gelemeyen ve adeta çöken Nando, soyunma odasında hüngür hüngür ağladı.
BİR SÜRE KENDİNE GELEMEDİ
Takım arkadaşlarının teselli etmeye çalıştığı 30 yaşındaki kaleci uzun süre kendisine gelebildi.
(AMK)
Kaynak: haberinburada
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